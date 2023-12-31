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Пробки на границах — какая ситуация с КПП на Одесчине утром 31 декабря

31 декабря 2023 10:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Пробки на границах — какая ситуация с КПП на Одесчине утром 31 декабря
Пробки по дороге на Паланку. Фото: скриншот
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

На утро 31 декабря на трассе Одесса — Рени в сторону молдавской границы наблюдаются незначительные пробки. В Румынию тоже добраться пока несложно.

Об этом Новости.LIVE узнали из картографического вебсервиса Google Maps.

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Пробки на Паланку

Сейчас в сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть пробка в районе КПП. Этот участок постепенно краснеет. Путешествие в Паланку продлится сегодня менее часа. На самом автомобильном пункте пропуска очередей тоже не наблюдается.

Актуальна ситуация на пункте пропуска Паланка – Маяки – Удобное. Фото: онлайн-камеры

Пробки на Орловке

На международной трассе М-15 на юге Одесской области наблюдается незначительное скопление машин в пределах Татарбунар и Сафьян. Путешествие на дунайскую границу продлится сегодня четыре часа 2 минут. Также есть альтернативный маршрут, почти полностью пролегающий через территорию Молдовы.

Пробки на Орловке. Фото: скриншот

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Напомним, в следующем году ожидается относительный рост реализации автомобилей. Конечная цифра продаж будет зависеть от налоговых условий, возможностей финансирования покупок и общего роста экономики Украины.

Добавим, судья Высшего антикоррупционного суда Валерия Черная в сентябре 2022 года приобрела новый элитный автомобиль BMW Х6, имея при этом Hyundai Santa Fe 2012 года выпуска. Стоимость BMW может достигать 100 тысяч долларов. Более того, в декабре 2023-го она стала владелицей земельного участка и дома в Борисполе под Киевом.

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