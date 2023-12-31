Затори на кордонах — яка ситуація з КПП на Одещині зранку 31 грудня

Затори по дорозі на Паланку. Фото: скриншот

Станом на ранок 31 грудня на трасі Одеса — Рені у бік молдавського кордону спостерігаються незначні затори. До Румунії також добратися наразі нескладно.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

Читайте також:

Затори на Паланку

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є затор у районі КПП. Ця ділянка поступово червонішає. Подорож до Паланки триватиме сьогодні менш як годину. На самому автомобільному пункті пропуску черг також не спостерігається.

Актуальна ситуація на пункті пропуску Паланка — Маяки — Удобне. Фото: онлайн-камери

Затори на Орлівку

Наразі на міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області спостерігаються незначне скупчення машин у межах Татарбунар та Сафʼян. Подорож до дунайського кордону триватиме сьогодні чотири години 2 хвилин. Також є альтернативний маршрут, який майже повністю пролягає через територію Молдови.

Затори на Орлівку. Фото: скриншот

Більше новин про авто

Нагадаємо, в наступному році очікується відносне зростання реалізації автомобілів. Кінцева цифра продажів буде залежати від податкових умов, можливостей фінансування покупок та загального росту економіки України.

Додамо, суддя Вищого антикорупційного суду Валерія Чорна у вересні 2022 року придбала нове елітне авто BMW Х6, маючи при цьому Hyundai Santa Fe 2012 року випуску. Вартість BMW може сягати 100 тисяч доларів. Ба більше, у грудні 2023-го вона стала власницею земельної ділянки та будинку у Борисполі під Києвом.