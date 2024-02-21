Пробки на границах Одесчины — ситуация на КПП Молдовы и Румынии на утро среды

Дорога из Одессы в Паланку. Фото: скриншот

По состоянию на утро 21 февраля на международной трассе Одесса — Рени наблюдаются значительные пробки в сторону молдавской границы, также движение затруднено на выезде из Одессы. В то же время на юге региона ситуация на дорогах стабильная, в Румынию проезд несущественно осложнен, что не влияет на общее время путешествия.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

Пробки на Паланку

В сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть значительная пробка на выезде из Маяк, в районе природного парка и молдавского КПП. Эти участки на картах обозначены красным цветом. Путешествие в Паланку продлится сегодня 1 час 7 минут. Наблюдают очереди авто на автомобильном пункте пропуска.

Пробки на Паланку. Фото: скриншот

Пробки на Орловку

На международной трассе М-15 на юге Одесской области наблюдается незначительное скопление машин в пределах Татарбунар, Сафьян и Сараты. Путешествие на дунайскую границу продлится сегодня 4 часа 14 минут.

Пробки на Орловку. Фото: скриншот

Напомним, какой бензин лучше подходит для зимней езды на автомобиле. Бензин с более низким октановым застывает при более низких температурах, чем высокооктановый. Поэтому он менее подвержен образованию парафина в топливных системах автомобиля. Такое свойство предотвращает возможные замерзания топливных линий и фильтров, которые приводят к остановке двигателя.

Также мы писали, что эксперты по экономии топлива советуют ездить на низких скоростях. Но злоупотребление этим приемом может привести к износу двигателя и его стоимостному капитальному ремонту.