Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Пробки на границах Одесчины — ситуация на КПП Молдовы и Румынии на утро среды arrow

Пробки на границах Одесчины — ситуация на КПП Молдовы и Румынии на утро среды

21 февраля 2024 10:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Пробки на границах Одесчины — ситуация на КПП Молдовы и Румынии на утро среды
Дорога из Одессы в Паланку. Фото: скриншот
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

По состоянию на утро 21 февраля на международной трассе Одесса — Рени наблюдаются значительные пробки в сторону молдавской границы, также движение затруднено на выезде из Одессы. В то же время на юге региона ситуация на дорогах стабильная, в Румынию проезд несущественно осложнен, что не влияет на общее время путешествия.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

Пробки на Паланку

В сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть значительная пробка на выезде из Маяк, в районе природного парка и молдавского КПП. Эти участки на картах обозначены красным цветом. Путешествие в Паланку продлится сегодня 1 час 7 минут. Наблюдают очереди авто на автомобильном пункте пропуска.

Пробки на границах Одесчины — ситуация на КПП Молдовы и Румынии на утро среды - фото 1
Пробки на Паланку. Фото: скриншот

Пробки на Орловку

На международной трассе М-15 на юге Одесской области наблюдается незначительное скопление машин в пределах Татарбунар, Сафьян и Сараты. Путешествие на дунайскую границу продлится сегодня 4 часа 14 минут.

Пробки на границах Одесчины — ситуация на КПП Молдовы и Румынии на утро среды - фото 2
Пробки на Орловку. Фото: скриншот

Напомним, какой бензин лучше подходит для зимней езды на автомобиле. Бензин с более низким октановым застывает при более низких температурах, чем высокооктановый. Поэтому он менее подвержен образованию парафина в топливных системах автомобиля. Такое свойство предотвращает возможные замерзания топливных линий и фильтров, которые приводят к остановке двигателя.

Также мы писали, что эксперты по экономии топлива советуют ездить на низких скоростях. Но злоупотребление этим приемом может привести к износу двигателя и его стоимостному капитальному ремонту.

Одесса
Молдова
КПП
Румыния
дороги
авто
карта
пробки
Новости Одессы
автомобиль

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:18 ТЦК изобрели новый "хитрый" способ вручить повестку — юрист прокомментировал ситуацию

13 февраля 2024

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

7 февраля 2024

19:34 Под корой Земли обнаружен подземный водный мир и другая жизнь

Новость с видео

21:24 Какие штатские специальности сейчас больше всего нужны армии — в ВСУ дали ответ

8 февраля 2024

13:31Игнат ответил, когда Украина сможет получить истребители F-16

14 февраля 2024
Новость с фото

23:29 Садовый ответил на слова вице-спикера Польши о "бандеровском языке"

13 февраля 2024
Новость с видео

21:34 Некоторые украинцы получают мобилизационные распоряжения — что это и кого касается

8 февраля 2024

06:40 Цены на металлолом в Украине — сколько стоит 1 кг чермета в феврале

9 февраля 2024

18:53 Дедушка главы МИД Германии Анналены Бербок оказался офицером вермахта

11 февраля 2024
Новость с видео

17:53Поляки высыпают зерно из украинских грузовиков, которые стоят на границе

Актуальное по теме