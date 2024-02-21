Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Затори на кордонах Одещини — ситуація на КПП Молдови та Румунії на ранок середи arrow

Затори на кордонах Одещини — ситуація на КПП Молдови та Румунії на ранок середи

21 лютого 2024 10:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Затори на кордонах Одещини — ситуація на КПП Молдови та Румунії на ранок середи
Дорога з Одеси до Паланки. Фото: скриншот
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Станом на ранок 21 лютого на міжнародній трасі Одеса — Рені спостерігаються значні затори у бік молдовського кордону, також рух ускладнено на виїзді з Одеси. Водночас на півдні регіону ситуація на дорогах стабільна, до Румунії проїзд несуттєво ускладнений, що не впливає на загальний час подорожі.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

Затори на Паланку

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є значний затор на виїзді з Маяк, у районі природного парку та молдавського КПП. Ці ділянки на картах позначені червоним кольором. Подорож до Паланки триватиме сьогодні 1 годину 7 хвилин.
 

Затори на кордонах Одещини — ситуація на КПП Молдови та Румунії на ранок середи - фото 1
Затори на Паланку. Фото: скриншот

Затори на Орлівку

На міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області спостерігається незначне скупчення машин у межах Татарбунар, Саф'ян та Сарати. Подорож до дунайського кордону триватиме сьогодні 4 години 14 хвилин. 

Затори на кордонах Одещини — ситуація на КПП Молдови та Румунії на ранок середи - фото 2
Затори на Орлівку. Фото: скриншот

Нагадаємо, який бензин краще підходить для зимової їзди на автомобілі. Бензин з нижчим октановим застигає за нижчих температур, ніж високооктановий. Тому він менш схильний до утворення парафіну в паливних системах автомобіля. Така властивість запобігає можливим замерзанням паливних ліній та фільтрів, які призводять до зупинки двигуна.

Також ми писали, що експерти з економії палива зокрема радять їздити на низьких швидкостях. Але зловживання цим прийомом може призвести до зношування двигуна та його вартісного капітального ремонту.

Одеса
Молдова
КПП
Румунія
дороги
авто
мапа
затори
Новини Одеси
автомобіль

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:18 ТЦК винайшли новий "хитрий" спосіб вручити повістку — юрист прокоментував ситуацію

13 лютого 2024

20:00 Адвокат назвав ще одну підставу для зняття з військового обліку

7 лютого 2024

19:34 Під корою Землі виявлено підземний водний світ та інше життя

Новина з відео

21:24 Які цивільні спеціальності зараз найбільше потрібні армії — у ЗСУ дали відповідь

8 лютого 2024

13:31Ігнат відповів, коли Україна зможе отримати винищувачі F-16

14 лютого 2024
Новина з фото

23:29 Садовий відповів на слова віцеспікера Польщі про "бандерівську мову"

13 лютого 2024
Новина з відео

21:34 Деякі українці отримують мобілізаційні розпорядження — що це та кого стосується

8 лютого 2024

06:40 Ціни на брухт в Україні — скільки коштує 1 кг чормету у лютому

9 лютого 2024

18:53 Дідусь голови МЗС Німеччини Анналени Бербок виявився офіцером вермахту

11 лютого 2024
Новина з відео

17:53Поляки висипають зерно з українських вантажівок, що стоять на кордоні

Актуальне по темі