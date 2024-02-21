Затори на кордонах Одещини — ситуація на КПП Молдови та Румунії на ранок середи

Дорога з Одеси до Паланки. Фото: скриншот

Станом на ранок 21 лютого на міжнародній трасі Одеса — Рені спостерігаються значні затори у бік молдовського кордону, також рух ускладнено на виїзді з Одеси. Водночас на півдні регіону ситуація на дорогах стабільна, до Румунії проїзд несуттєво ускладнений, що не впливає на загальний час подорожі.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

Затори на Паланку

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є значний затор на виїзді з Маяк, у районі природного парку та молдавського КПП. Ці ділянки на картах позначені червоним кольором. Подорож до Паланки триватиме сьогодні 1 годину 7 хвилин.



Затори на Паланку. Фото: скриншот

Затори на Орлівку

На міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області спостерігається незначне скупчення машин у межах Татарбунар, Саф'ян та Сарати. Подорож до дунайського кордону триватиме сьогодні 4 години 14 хвилин.

Затори на Орлівку. Фото: скриншот

Нагадаємо, який бензин краще підходить для зимової їзди на автомобілі. Бензин з нижчим октановим застигає за нижчих температур, ніж високооктановий. Тому він менш схильний до утворення парафіну в паливних системах автомобіля. Така властивість запобігає можливим замерзанням паливних ліній та фільтрів, які призводять до зупинки двигуна.

Також ми писали, що експерти з економії палива зокрема радять їздити на низьких швидкостях. Але зловживання цим прийомом може призвести до зношування двигуна та його вартісного капітального ремонту.