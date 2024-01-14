Пробки на границе — как на Одесчине доехать до Молдовы и Румынии

Пробки по дороге на Паланку. Фото: скриншот

По состоянию на утро 14 января наблюдаются локальные пробки на трассе Одесса — Рени в направлении молдавской границы, однако их размеры остаются небольшими. Путешествие в Румынию пока не затруднено и доступно для маневрирования.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб сервиса Google Maps.

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Пробки на Паланку

Сейчас в сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть пробка в районе Маяк и КПП. Эти участки на картах обозначены оранжевым цветом. Путешествие в Паланку продлится сегодня более часа. На самом автомобильном пункте пропуска очередей тоже не наблюдается.

Пробки на Молдову. Фото: скриншот

Пробки на Орловке

На международной трассе М-15 на юге Одесской области наблюдается незначительное скопление машин в пределах Татарбунар. Путешествие на дунайскую границу продлится сегодня четыре часа две минуты. Также есть альтернативный маршрут, почти полностью пролегающий через территорию Молдовы.

Пробки на Румынию. Фото: скриншот

Больше об авто

Напомним, на сегодня, 14 января, появилась новая информация о пересечении западной границы Украины с соседними государствами, в частности, ЕС и Молдовой. Водителям следует учесть вероятную нестабильность работы электронных систем контрольных служб на пунктах пропуска.

Также мы писали, что на украинских автозаправочных станциях обновилась стоимость топлива. В воскресенье, 14 января, цены на украинских АЗС за последние сутки не изменились. Стоимость бензина, дизтоплива и автогаза остается на уровне предыдущего дня.

Добавим, когда авто начинает излишне тратить моторное масло, то это может означать серьезные проблемы с двигателем. Если дело в прокладках и уплотнениях, то эти неполадки достаточно просто обнаружить и устранить, впрочем, существуют скрытые причины, понимание которых поможет вовремя предотвратить серьезные повреждения агрегатов автомобиля.