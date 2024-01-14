Пробки на границе — как на Одесчине доехать до Молдовы и Румынии
По состоянию на утро 14 января наблюдаются локальные пробки на трассе Одесса — Рени в направлении молдавской границы, однако их размеры остаются небольшими. Путешествие в Румынию пока не затруднено и доступно для маневрирования.
Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб сервиса Google Maps.
Пробки на Паланку
Сейчас в сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть пробка в районе Маяк и КПП. Эти участки на картах обозначены оранжевым цветом. Путешествие в Паланку продлится сегодня более часа. На самом автомобильном пункте пропуска очередей тоже не наблюдается.
Пробки на Орловке
На международной трассе М-15 на юге Одесской области наблюдается незначительное скопление машин в пределах Татарбунар. Путешествие на дунайскую границу продлится сегодня четыре часа две минуты. Также есть альтернативный маршрут, почти полностью пролегающий через территорию Молдовы.
Больше об авто
Напомним, на сегодня, 14 января, появилась новая информация о пересечении западной границы Украины с соседними государствами, в частности, ЕС и Молдовой. Водителям следует учесть вероятную нестабильность работы электронных систем контрольных служб на пунктах пропуска.
Также мы писали, что на украинских автозаправочных станциях обновилась стоимость топлива. В воскресенье, 14 января, цены на украинских АЗС за последние сутки не изменились. Стоимость бензина, дизтоплива и автогаза остается на уровне предыдущего дня.
Добавим, когда авто начинает излишне тратить моторное масло, то это может означать серьезные проблемы с двигателем. Если дело в прокладках и уплотнениях, то эти неполадки достаточно просто обнаружить и устранить, впрочем, существуют скрытые причины, понимание которых поможет вовремя предотвратить серьезные повреждения агрегатов автомобиля.
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