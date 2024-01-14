Затори на кордоні — як на Одещині доїхати до Молдови та Румунії

Затори по дорозі на Паланку. Фото: скриншот

Станом на ранок 14 січня спостерігаються локальні затори на трасі Одеса — Рені в напрямку молдавського кордону, проте їх розміри залишаються невеликими. Подорож до Румунії наразі не ускладнена і доступна для маневрування.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори на Паланку

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є затор у районі Маяк та КПП. Ці ділянки на картах позначені помаранчевим кольором. Подорож до Паланки триватиме сьогодні понад годину. На самому автомобільному пункті пропуску черг також не спостерігається.

Затори на Молдову. Фото: скриншот

Затори на Орлівку

Наразі на міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області спостерігаються незначне скупчення машин у межах Татарбунарів. Подорож до дунайського кордону триватиме сьогодні чотири години дві хвилини. Також є альтернативний маршрут, який майже повністю пролягає через територію Молдови.

Затори на Румунію. Фото: скриншот

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Нагадаємо, станом на сьогодні, 14 січня, з'явилася нова інформація щодо перетину західного кордону України із сусідніми державами, зокрема, ЄС та Молдовою. Водіям варто взяти до уваги ймовірну нестабільність роботи електронних систем контрольних служб на пунктах пропуску.

Також ми писали, що на українських автозаправних станціях оновилась вартість пального. У неділю, 14 січня, ціни на українських АЗС за останню добу не змінилися. Вартість бензину, дизпалива та автогазу залишається на рівні попереднього дня.

Додамо, коли авто починає надмірно витрачати моторну оливу, то це може означати серйозні проблеми з двигуном. Якщо річ у прокладках та ущільненнях, то ці неполадки досить просто виявити та усунути, втім, існують приховані причини, розуміння яких допоможе вчасно запобігти серйозним ушкодженням агрегатів автомобіля.