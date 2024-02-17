Пробки на границе — какая ситуация на трассе Одесса — Рени вечером 17 февраля

Пробки возле Паланки. Фото: скриншот

По состоянию на вечер субботы, 17 февраля, на автомобильной трассе Одесса – Рени в направлении молдавской границы наблюдаются локальные пробки. Однако следует отметить, что их размеры не значимы, и ситуация на дороге остается под контролем. До Румынии добраться сегодня тоже не сложно.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб сервиса Google Maps.

Пробки на Паланку

Сейчас в сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть пробка в районе КПП. Этот участок на картах обозначен красным цветом. Путешествие в Паланку продлится сегодня более часа. В самом автомобильном пункте пропуска очереди не наблюдаются.

Пробки на Паланку. Фото: скриншот

Пробки на Орловке

Кроме того, на международной трассе М-15 на юге Одесской области также зафиксировано небольшое скопление машин у Сараты. Однако оно существенно не влияет на трафик. Перед КПП дорога свободна и, по данным картографического сервиса, будет составлять 4 часа 19 минут.

Пробки на Румынию. Фото: скриншот

Цены на горючее

Напомним, цены на топливо обновились на украинских автозаправочных станциях за последние сутки. В субботу, 17 февраля, стоимость горючего выросла. Больше всего подорожал бензин марки А-95+ – цена на него выросла на 0,10 грн.

Больше об авто

Напомним, автомобильные колеса — это не просто составляющая авто, это неотделимая часть, взаимодействующая между транспортным средством и поверхностью земли. В мире моторизованного движения этот контакт не только должен быть надежным, но и достигать идеального сцепления. Именно поэтому важно прибегать к своевременной замене автомобильной резины, играющей критическую роль в обеспечении безопасности и эффективности передвижения.

Также мы писали, что в последнее время мировой спрос на гибридные автомобили превысил предложение, что привело к росту цен на авто с такими силовыми установками. В то же время, замедление спроса на электромобили привело к ценовой войне и финансовым потерям как производителей, так и владельцев электрокаров.