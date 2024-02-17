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Затори на кордоні — яка ситуація на трасі Одеса — Рені ввечері 17 лютого

17 лютого 2024 18:05
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Затори на кордоні — яка ситуація на трасі Одеса — Рені ввечері 17 лютого
Затори біля Паланки. Фото: скриншот
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Станом на вечір суботи, 17 лютого, на автомобільній трасі Одеса — Рені в напрямку молдовського кордону спостерігаються локальні затори. Проте слід зазначити, що їхні розміри не є значущими й ситуація на дорозі залишається під контролем. До Румунії дістатися сьогодні теж нескладно.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

Затори на Паланку

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є затор у районі КПП. Ця ділянка на картах позначена червоним кольором. Подорож до Паланки триватиме сьогодні понад годину. На самому автомобільному пункті пропуску черги не спостерігаються.

Затори на кордоні — яка ситуація на трасі Одеса — Рені ввечері 17 лютого - фото 1
Затори на Паланку. Фото: скриншот

Затори на Орлівку

Крім того, на міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області також зафіксовано невелике скупчення машин біля Сарати. Однак воно суттєво не впливає на трафік. Перед самим КПП дорога вільна і, за даними картографічного сервісу, становитиме 4 години 19 хвилин.

Затори на кордоні — яка ситуація на трасі Одеса — Рені ввечері 17 лютого - фото 2
Затори на Румунію. Фото: скриншот

Ціни на пальне

Нагадаємо, ціни на пальне оновилися на українських автозаправних станціях за останню добу. У суботу, 17 лютого, вартість пального зросла. Найбільше здорожчав бензин марки А-95+ — ціна на нього зросла на 0,10 грн.

Більше про авто

Нагадаємо, автомобільні колеса — це не просто складова авто, це невіддільна частина, яка взаємодіє між транспортним засобом та поверхнею землі. У світі моторизованого руху цей контакт не лише повинен бути надійним, але і досягати ідеального зчеплення. Саме тому важливо вдаватися до своєчасної заміни автомобільної гуми, яка відіграє критичну роль у забезпеченні безпеки та ефективності пересування.

Також ми писали, що останнім часом світовий попит на гібридні автомобілі перевищив пропозицію, що призвело до зростання цін авто з такими силовими установками. Водночас уповільнення попиту на електромобілі призвело до цінової війни та фінансових втрат як виробників, так і власників електрокарів.

Одеса
кордон
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затори
Одеська ОДА
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