Затори на кордоні — яка ситуація на трасі Одеса — Рені ввечері 17 лютого
Станом на вечір суботи, 17 лютого, на автомобільній трасі Одеса — Рені в напрямку молдовського кордону спостерігаються локальні затори. Проте слід зазначити, що їхні розміри не є значущими й ситуація на дорозі залишається під контролем. До Румунії дістатися сьогодні теж нескладно.
Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.
Затори на Паланку
Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є затор у районі КПП. Ця ділянка на картах позначена червоним кольором. Подорож до Паланки триватиме сьогодні понад годину. На самому автомобільному пункті пропуску черги не спостерігаються.
Затори на Орлівку
Крім того, на міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області також зафіксовано невелике скупчення машин біля Сарати. Однак воно суттєво не впливає на трафік. Перед самим КПП дорога вільна і, за даними картографічного сервісу, становитиме 4 години 19 хвилин.
Ціни на пальне
Нагадаємо, ціни на пальне оновилися на українських автозаправних станціях за останню добу. У суботу, 17 лютого, вартість пального зросла. Найбільше здорожчав бензин марки А-95+ — ціна на нього зросла на 0,10 грн.
Більше про авто
Нагадаємо, автомобільні колеса — це не просто складова авто, це невіддільна частина, яка взаємодіє між транспортним засобом та поверхнею землі. У світі моторизованого руху цей контакт не лише повинен бути надійним, але і досягати ідеального зчеплення. Саме тому важливо вдаватися до своєчасної заміни автомобільної гуми, яка відіграє критичну роль у забезпеченні безпеки та ефективності пересування.
Також ми писали, що останнім часом світовий попит на гібридні автомобілі перевищив пропозицію, що призвело до зростання цін авто з такими силовими установками. Водночас уповільнення попиту на електромобілі призвело до цінової війни та фінансових втрат як виробників, так і власників електрокарів.
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