Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Пробки на границе с Молдовой и Румынией — ситуация на КПП в Одесской области arrow

Пробки на границе с Молдовой и Румынией — ситуация на КПП в Одесской области

24 декабря 2023 06:48
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Пробки на границе с Молдовой и Румынией 24 декабря — ситуация на КПП в Одесской области
Пробки в направлении Паланки. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

По состоянию на утро 24 декабря на выезде из Украины в Молдову через пункт пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" пробки зафиксированы возле Нижнеднестровского природного парка. Незначительные скопления авто также на пути в направлении границы с Румынией, однако они не представляют сильных препятствий.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического вебсервиса Google Maps.

Читайте также:

Пробки на Паланку

На пути в Паланку пробок практически нет, кроме небольшого скопления машин вблизи Нижнеднестровского природного парка, дальше дорога свободна. Путешествие в Паланку сегодня составит всего лишь 58 минут.

Пробки на Паланку
Пробки на Паланку. Фото: скриншот

Пробки на Орловке

На дороге в Румынию будут случаться незначительные пробки у границы с Молдовой, Николаевки-Новороссийской, Сараты, Зари, Татарбунаров, Холмского и Измаила. На путешествие это сильно не повлияет, ведь на дорогу уйдет 4 часа 13 минут.

Пробки на Орловке
Пробки на Орловке. Фото: скриншот

Больше об авто

Напомним, что у Украины появилась возможность получить электрический кроссовер Jaguar i-Pace по программе подписки. Она подразумевает передачу клиенту не права собственности, а возможность пользоваться новым автомобилем за ежемесячный фиксированный платеж.

Также мы сообщали, что особый стиль поведения на дороге и манера езды присущи владельцам определенных марок авто. Анализ статистики в США показал, водители каких машин наиболее ответственны за аварии, езду в нетрезвом состоянии и другие инциденты.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:58 Работники ТЦК провели рейд на один из крупнейших рынков Киева

06:40 Цены на металлолом в декабре. Сколько стоит 1 кг черного металла в Украине

06:20 Особенности пекинской капусты – польза и вред

08:43 Украинцы могут получить 5 тыс. грн от ПриватБанка — что нужно успеть до 31 декабря

Новость с фото

07:25 Оптическая головоломка, которую за 11 секунд может решить только 1% людей

Принудительная паспортизация в Энергодаре. Почему работников ЗАЭС не пускают на станцию - 80x80

Принудительная паспортизация в Энергодаре. Почему работников ЗАЭС не пускают на станцию

11:15 Легенды украинской эстрады воссоединятся после 20 лет разлуки

Новость с фото

23:57Известный украинский телеведущий сбежал за границу

19:57 Какая категория украинцев будет получать повестки с 1 января — разъяснение

18:30 Проехать на юг Одесчины мужчинам станет сложнее — новые правила ГПСУ

09:40 Динамо зимой продаст свою звезду в заграничный клуб — о ком идет речь

Актуальное по теме