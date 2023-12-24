Пробки на границе с Молдовой и Румынией 24 декабря — ситуация на КПП в Одесской области

Пробки в направлении Паланки. Фото: скриншот

По состоянию на утро 24 декабря на выезде из Украины в Молдову через пункт пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" пробки зафиксированы возле Нижнеднестровского природного парка. Незначительные скопления авто также на пути в направлении границы с Румынией, однако они не представляют сильных препятствий.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического вебсервиса Google Maps.

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Пробки на Паланку

На пути в Паланку пробок практически нет, кроме небольшого скопления машин вблизи Нижнеднестровского природного парка, дальше дорога свободна. Путешествие в Паланку сегодня составит всего лишь 58 минут.

Пробки на Паланку. Фото: скриншот

Пробки на Орловке

На дороге в Румынию будут случаться незначительные пробки у границы с Молдовой, Николаевки-Новороссийской, Сараты, Зари, Татарбунаров, Холмского и Измаила. На путешествие это сильно не повлияет, ведь на дорогу уйдет 4 часа 13 минут.

Пробки на Орловке. Фото: скриншот

Больше об авто

Напомним, что у Украины появилась возможность получить электрический кроссовер Jaguar i-Pace по программе подписки. Она подразумевает передачу клиенту не права собственности, а возможность пользоваться новым автомобилем за ежемесячный фиксированный платеж.

Также мы сообщали, что особый стиль поведения на дороге и манера езды присущи владельцам определенных марок авто. Анализ статистики в США показал, водители каких машин наиболее ответственны за аварии, езду в нетрезвом состоянии и другие инциденты.