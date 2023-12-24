Затори на кордоні з Молдовою та Румунією 24 грудня — ситуація на КПП в Одеській області

Затори в напрямку Паланки. Фото: скриншот

Станом на ранок 24 грудня на виїзді з України до Молдови через пункт пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" затори зафіксовано біля Нижньодністровського природного парку. Незначні скупчення авто також є на шляху в напрямку кордону з Румунією, однак вони не становлять сильних перешкод.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори на Паланку

На шляху до Паланки заторів практично немає, окрім невеликого скупчення машин поблизу Нижньодністровського природного парку, далі дорога вільна. Подорож до Паланки сьогодні складе всього лише 58 хвилин.

Затори на Паланку. Фото: скриншот

Затори на Орлівку

На дорозі до Румунії траплятимуться незначні затори біля кордону з Молдовою, Миколаївки-Новоросійської, Сарати, Зорі, Татарбунарів, Холмського та Ізмаїла. На подорож це сильно не вплине, адже на шлях піде 4 години 13 хвилин.

Затори на Орлівку. Фото: скриншот

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