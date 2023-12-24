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Затори на кордоні з Молдовою та Румунією — ситуація на КПП на Одещині

24 грудня 2023 06:48
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Затори на кордоні з Молдовою та Румунією 24 грудня — ситуація на КПП в Одеській області
Затори в напрямку Паланки. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Станом на ранок 24 грудня на виїзді з України до Молдови через пункт пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" затори зафіксовано біля Нижньодністровського природного парку. Незначні скупчення авто також є на шляху в напрямку кордону з Румунією, однак вони не становлять сильних перешкод.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори на Паланку

На шляху до Паланки заторів практично немає, окрім невеликого скупчення машин поблизу Нижньодністровського природного парку, далі дорога вільна. Подорож до Паланки сьогодні складе всього лише 58 хвилин.

Затори на Паланку
Затори на Паланку. Фото: скриншот

Затори на Орлівку

На дорозі до Румунії траплятимуться незначні затори біля кордону з Молдовою, Миколаївки-Новоросійської, Сарати, Зорі, Татарбунарів, Холмського та Ізмаїла. На подорож це сильно не вплине, адже на шлях піде 4 години 13 хвилин.

Затори на Орлівку
Затори на Орлівку. Фото: скриншот

Більше про авто

Нагадаємо, що в Україні з'явилася можливість отримати електричний кросовер Jaguar i-Pace за програмою підписки. Вона передбачає передачу клієнту не права власності, а можливість користуватися новим автомобілем за щомісячний фіксований платіж.

Також ми повідомляли, що особливий стиль поведінки на дорозі та манера їзди притаманні власникам певних марок авто. Аналіз статистики в США показав, водії яких машин найбільш відповідальні за аварії, їзду в нетверезому стані та інші інциденти.

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