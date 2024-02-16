Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Пробки на КПП Молдовы и Румынии — какая ситуация на границах Одесской области на утро пятницы arrow

Пробки на КПП Молдовы и Румынии — какая ситуация на границах Одесской области на утро пятницы

16 февраля 2024 10:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Пробки на КПП Молдовы и Румынии — какая ситуация на границах Одесской области на утро пятницы
Дорога из Одессы в Паланку. Фото: скриншот
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

По состоянию на утро 16 февраля на международной трассе Одесса-Рени наблюдаются пробки в сторону молдавской границы, также движение затруднено на выезде из Одессы, но это несущественно повлияет за общее время путешествия. В то же время, на юге региона ситуация на дорогах стабильная, в Румынию проезд не затруднен.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического вебсервиса Google Maps.

Пробки на Паланку

В сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть пробка в районе природного парка и молдавского КПП. Этот участок на картах обозначен красным цветом. Путешествие в Паланку продлится сегодня 1 час 9 минут. Наблюдают очереди авто на автомобильном пункте пропуска.

Пробки на КПП Молдовы и Румынии — какая ситуация на границах Одесской области на утро пятницы - фото 1
Пробки на Паланку. Фото: скриншот

Пробки на Орловке

В то же время, на международной трассе М-15 на юге Одесской области наблюдается незначительное скопление машин в пределах Татарбунар и Сафьян. Путешествие на дунайскую границу продлится сегодня 4 часа 19 минут.

Пробки на КПП Молдовы и Румынии — какая ситуация на границах Одесской области на утро пятницы - фото 2
Пробки на Орловке. Фото: скриншот


Напомним, какой бензин лучше подходит для зимней езды на автомобиле. Бензин с более низким октановым застывает при более низких температурах, чем высокооктановый. Поэтому он менее подвержен образованию парафина в топливных системах автомобиля. Такое свойство предотвращает возможные замерзания топливных линий и фильтров, которые приводят к остановке двигателя.

Также мы писали, что в последнее время мировой спрос на гибридные автомобили превысил предложение, что привело к росту цен на авто с такими силовыми установками. В то же время, замедление спроса на электромобили привело к ценовой войне и финансовым потерям как производителей, так и владельцев электрокаров.

Молдова
граница
КПП
Румыния
пробки

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:18 ТЦК изобрели новый "хитрый" способ вручить повестку — юрист прокомментировал ситуацию

13 февраля 2024

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

7 февраля 2024

19:34 Под корой Земли обнаружен подземный водный мир и другая жизнь

4 февраля 2024

11:21 Приходько высмеяла Нацотбор Евровидения и назвала своего фаворита

5 февраля 2024
Новость с фото

05:31В Киеве прогремели два взрыва, — соцсети

3 февраля 2024

16:25 Залужный поздравил Усиков — что подарил главнокомандующий

7 февраля 2024
Новость с видео

03:14 Эти деревья нельзя сажать на участке — опасность для здоровья и дома

Новость с видео

21:24 Какие штатские специальности сейчас больше всего нужны армии — в ВСУ дали ответ

8 февраля 2024

13:31Игнат ответил, когда Украина сможет получить истребители F-16

4 февраля 2024

06:40 Цены на цветной металл в Украине — сколько стоит сдать 1 кг меди в начале февраля

Актуальное по теме