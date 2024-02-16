Пробки на КПП Молдовы и Румынии — какая ситуация на границах Одесской области на утро пятницы

Дорога из Одессы в Паланку. Фото: скриншот

По состоянию на утро 16 февраля на международной трассе Одесса-Рени наблюдаются пробки в сторону молдавской границы, также движение затруднено на выезде из Одессы, но это несущественно повлияет за общее время путешествия. В то же время, на юге региона ситуация на дорогах стабильная, в Румынию проезд не затруднен.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического вебсервиса Google Maps.

Пробки на Паланку

В сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть пробка в районе природного парка и молдавского КПП. Этот участок на картах обозначен красным цветом. Путешествие в Паланку продлится сегодня 1 час 9 минут. Наблюдают очереди авто на автомобильном пункте пропуска.

Пробки на Паланку. Фото: скриншот

Пробки на Орловке

В то же время, на международной трассе М-15 на юге Одесской области наблюдается незначительное скопление машин в пределах Татарбунар и Сафьян. Путешествие на дунайскую границу продлится сегодня 4 часа 19 минут.

Пробки на Орловке. Фото: скриншот



Напомним, какой бензин лучше подходит для зимней езды на автомобиле. Бензин с более низким октановым застывает при более низких температурах, чем высокооктановый. Поэтому он менее подвержен образованию парафина в топливных системах автомобиля. Такое свойство предотвращает возможные замерзания топливных линий и фильтров, которые приводят к остановке двигателя.

Также мы писали, что в последнее время мировой спрос на гибридные автомобили превысил предложение, что привело к росту цен на авто с такими силовыми установками. В то же время, замедление спроса на электромобили привело к ценовой войне и финансовым потерям как производителей, так и владельцев электрокаров.