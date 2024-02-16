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Затори на КПП Молдови та Румунії — яка ситуація на кордонах Одещини на ранок п'ятниці

16 лютого 2024 10:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Затори на КПП Молдови та Румунії — яка ситуація на кордонах Одещини на ранок п'ятниці
Дорога з Одеси до Паланки. Фото: скриншот
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Станом на ранок 16 лютого на міжнародній трасі Одеса — Рені спостерігаються затори у бік молдовського кордону, також рух ускладнено на виїзді з Одеси, але це несуттєво вплине за загальний час подорожі. Водночас на півдні регіону ситуація на дорогах стабільна, до Румунії проїзд не ускладнений.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

Затори на Паланку

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є затор у районі природного парку та молдавського КПП. Ця ділянка на картах позначена червоним кольором. Подорож до Паланки триватиме сьогодні 1 годину 9 хвилин. Спостерігають черги авто на автомобільному пункті пропуску.

Затори на КПП Молдови та Румунії — яка ситуація на кордонах Одещини на ранок п'ятниці - фото 1
Затори на Паланку. Фото: скриншот

Затори на Орлівку

Водночас на міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області спостерігається незначне скупчення машин у межах Татарбунар та Саф'ян. Подорож до дунайського кордону триватиме сьогодні 4 години 19 хвилин. 

Затори на КПП Молдови та Румунії — яка ситуація на кордонах Одещини на ранок п'ятниці - фото 2
Затори на Орлівку. Фото: скриншот


Нагадаємо, який бензин краще підходить для зимової їзди на автомобілі. Бензин з нижчим октановим застигає за нижчих температур, ніж високооктановий. Тому він менш схильний до утворення парафіну в паливних системах автомобіля. Така властивість запобігає можливим замерзанням паливних ліній та фільтрів, які призводять до зупинки двигуна.

Також ми писали, що останнім часом світовий попит на гібридні автомобілі перевищив пропозицію, що призвело до зростання цін авто з такими силовими установками. Водночас уповільнення попиту на електромобілі призвело до цінової війни та фінансових втрат як виробників, так і власників електрокарів.

Молдова
кордон
КПП
Румунія
затори

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