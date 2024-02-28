Пробки на КПП Молдовы и Румынии — какая ситуация на границах Одесчины на утро среды

Дорога от Одессы в Паланку. Фото: скриншот

По состоянию на утро 28 февраля на международной трассе Одесса — Рени наблюдаются пробки в сторону молдовской границы, также движение затруднено на выезде из Одессы, но это несущественно повлияет на общее время в пути. В то же время на юге региона ситуация на дорогах стабильная, в Румынию проезд не затруднен.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического вебсервиса Google Maps.

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Пробки на Паланку

В сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть пробка на выезде из Одессы, а также в районе Маяков, природного парка и молдовского КПП. Эти участки на картах обозначены красным цветом. Дорога на Паланку займет сегодня 1 час 7 минут.

Пробки на Паланку. Фото: скриншот

Пробки на Орловке

В то же время на международной трассе М-15 на юге Одесской области наблюдаются незначительные пробки в пределах Сафьян и Измаила. Дорога к дунайской границе займет сегодня 4 часа 12 минут.

Пробки на Орловке. Фото: скриншот



Напомним, мы писали, что пора задуматься о замене резины на автомобилях с зимней на летнюю. Ведь покрышки, предназначенные для езды в холодную погоду, становятся опасными для водителя и его пассажиров с наступлением тепла. Однако в Украине нет законодательно закрепленной обязанности менять шины в зависимости от сезона, как это регулируется во многих странах мира. Такой законопроект только внесен недавно на рассмотрение в Верховную Раду.



Также мы писали, что народные депутаты зарегистрировали в парламенте законопроект №11029, которым предусмотрено усиление ответственности за ненадлежащее техническое состояние автомобиля и предлагаются новые подходы к определению средней скорости транспортных средств. В случае принятия документа, Украина присоединится к странам, где использование зимней резины на авто обязательно.