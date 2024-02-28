Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Пробки на КПП Молдовы и Румынии — какая ситуация на границах Одесчины на утро среды arrow

Пробки на КПП Молдовы и Румынии — какая ситуация на границах Одесчины на утро среды

28 февраля 2024 10:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Пробки на КПП Молдовы и Румынии — какая ситуация на границах Одесчины на утро среды
Дорога от Одессы в Паланку. Фото: скриншот
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

По состоянию на утро 28 февраля на международной трассе Одесса — Рени наблюдаются пробки в сторону молдовской границы, также движение затруднено на выезде из Одессы, но это несущественно повлияет на общее время в пути. В то же время на юге региона ситуация на дорогах стабильная, в Румынию проезд не затруднен.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического вебсервиса Google Maps.

Читайте также:

Пробки на Паланку

В сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть пробка на выезде из Одессы, а также в районе Маяков, природного парка и молдовского КПП. Эти участки на картах обозначены красным цветом. Дорога на Паланку займет сегодня 1 час 7 минут.

Пробки на КПП Молдовы и Румынии — какая ситуация на границах Одесчины на утро среды - фото 1
Пробки на Паланку. Фото: скриншот

Пробки на Орловке

В то же время на международной трассе М-15 на юге Одесской области наблюдаются незначительные пробки в пределах Сафьян и Измаила. Дорога к дунайской границе займет сегодня 4 часа 12 минут.

Пробки на КПП Молдовы и Румынии — какая ситуация на границах Одесчины на утро среды - фото 2
Пробки на Орловке. Фото: скриншот


Напомним, мы писали, что пора задуматься о замене резины на автомобилях с зимней на летнюю. Ведь покрышки, предназначенные для езды в холодную погоду, становятся опасными для водителя и его пассажиров с наступлением тепла. Однако в Украине нет законодательно закрепленной обязанности менять шины в зависимости от сезона, как это регулируется во многих странах мира. Такой законопроект только внесен недавно на рассмотрение в Верховную Раду.

Также мы писали, что народные депутаты зарегистрировали в парламенте законопроект №11029, которым предусмотрено усиление ответственности за ненадлежащее техническое состояние автомобиля и предлагаются новые подходы к определению средней скорости транспортных средств. В случае принятия документа, Украина присоединится к странам, где использование зимней резины на авто обязательно.

Одесса
Молдова
граница
КПП
Румыния
бензин
авто
пробки
Новости Одессы

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

23:29 Садовый ответил на слова вице-спикера Польши о "бандеровском языке"

16 февраля 2024
Новость с видео

16:54 Не вносите эти удобрения при посадке картофеля — клубень будет мелким и сгниет

15 февраля 2024
Новость с фото

06:34Взрывы гремят во Львове — ракетная атака на запад

17 февраля 2024

09:18 Зинченко уйдет из Арсенала в конце сезона — на украинца претендуют два клуба

15 февраля 2024

17:21 В Минцифри назвали категорию лиц, которых не будут бронировать от мобилизации

14 февраля 2024

20:00 Юрист рассказал об ответственности за игнорирование повестки ТЦК из другой области

27 февраля 2024

20:00 В ТЦК придумали способ мобилизовать мужчин, имеющих право на отсрочку

15 февраля 2024

17:03 У сборной Украины будет новый технический спонсор вместо Joma

20 февраля 2024
Новость с видео

04:17 Мясистые и сладкие помидоры будете собирать ведрами — какой сорт посадить в 2024 году

15 февраля 2024
Новость с видео

20:45 Медовик за 20 минут на сковороде — без раскатки коржей