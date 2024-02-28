Затори на КПП Молдови та Румунії — яка ситуація на кордонах Одещини на ранок середи

Дорога від Одеси до Паланки. Фото: скриншот

Станом на ранок 28 лютого на міжнародній трасі Одеса — Рені спостерігаються затори у бік молдовського кордону, також рух ускладнено на виїзді з Одеси, але це несуттєво вплине за загальний час подорожі. Водночас на півдні регіону ситуація на дорогах стабільна, до Румунії проїзд не ускладнений.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори на Паланку

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є затор на виїзді з Одеси, а також у районі Маяків, природного парку та молдовського КПП. Ці ділянки на картах позначені червоним кольором. Подорож до Паланки триватиме сьогодні 1 годину 7 хвилин.

Затори на Паланку. Фото: скриншот

Затори на Орлівку

Водночас на міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області спостерігаються незначні затори у межах Саф'ян та Ізмаїлу. Подорож до дунайського кордону триватиме сьогодні 4 години 12 хвилин.



Затори на Орлівку. Фото: скриншот



Нагадаємо, ми писали, що час задуматися про заміну гуми на автомобілях з зимової на літню. Адже покришки, які призначені для поїздок у холодну погоду, стають небезпечними для водія та його пасажирів з настанням тепла. Проте в Україні немає законодавчо закріпленого обов'язку міняти шини залежно від сезону, як це регулюється у багатьох країнах світу. Такий законопроєкт лише внесений нещодавно на розгляд до Верховної Ради.



Також ми писали, що народні депутати зареєстрували у парламенті законопроєкт № 11029, яким передбачено посилення відповідальності за неналежний технічний стан автомобіля та пропонуються нові підходи до визначення середньої швидкості транспортних засобів. У разі ухвалення документа Україні приєднається до країн, де використання зимової гуми на авто є обов'язковим.