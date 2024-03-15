Пробки на международной трассе — как в пятницу добраться до границ Одесчины

Дорога из Одессы в Паланку. Фото: скриншот

На международной трассе Одесса – Рени по состоянию на утро пятницы, 15 марта, наблюдаются незначительные пробки. Скопление машин на выезде из областного центра и на нескольких участках дороги, однако на время путешествия они не будут влиять. В то же время в Румынию дорога не затруднена.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического вебсервиса Google Maps.

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Пробки на Паланку

В сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть пробка на выезде из Одессы, а также наблюдается скопление машин в пределах населенного пункта Маяки, Нижнеднестровского природного парка и на КПП. Эти участки на картах обозначены красным и оранжевым цветом. Путешествие в Паланку продлится сегодня 1 час 9 минут.

Пробки на Паланку. Фото: скриншот

Пробки на Орловку

На международной трассе М-15 на юге Одесской области наблюдаются незначительные пробки в пределах Сараты, Татарбунар и Сафьян. Путешествие к границе с Румынией будет длиться в четверг около 4 часов 10 минут.

Пробки на Орловку. Фото: скриншот

Цены на горючее

Ранее мы писали, что стоимость горючего на автозаправочных станциях за последние сутки снова выросла. По состоянию на 15 марта больше всего подорожал бензин марки А-92 — сейчас он стоит на 20 копеек больше по сравнению с предыдущим днем. Другие виды горючего, кроме автогаза, также выросли в цене, однако не столь существенно.

Больше об авто

Также мы писали, что в апреле вступают в силу изменения в ПДД. На машинах вместо знака "У" в красном треугольнике появится "Н".

Добавим, что мы писали, почему украинцы пересаживаются на китайские автомобили. В феврале 2024 года украинцы приобрели 1 523 китайских автомобиля. Этот показатель пока рекордный для авто из КНР на отечественном рынке.