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Затори на міжнародній трасі — як у п'ятницю дістатись кордонів Одещини

15 березня 2024 10:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Затори на міжнародній трасі — як у п'ятницю дістатись кордонів Одещини
Дорога з Одеси до Паланки. Фото: скриншот
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

На міжнародній трасі Одеса — Рені станом на ранок п'ятниці, 15 березня, спостерігаються незначні затори. Скупчення машин є на виїзді з обласного центру та на декількох ділянках дороги, проте на час подорожі вони не впливатимуть. Водночас до Румунії дорога не ускладнена.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори на Паланку

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є затор на виїзді з Одеси, а також спостерігається скупчення машин у межах населеного пункту Маяки, Нижньодністровського природного парку та на КПП. Ці ділянки на картах позначені червоним та помаранчевим кольорами. Подорож до Паланки триватиме сьогодні 1 годину 8 хвилин.  

Затори на міжнародній трасі — як в п'ятницю дістатись кордонів Одещини - фото 1
Затори на Паланку. Фото: скриншот

Затори на Орлівку

Наразі на міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області спостерігаються незначні затори в межах Сарати, Татарбунар та Саф'ян. Подорож до кордону з Румунією триватиме у четвер близько 4 годин 10 хвилин.

Затори на міжнародній трасі — як в п'ятницю дістатись кордонів Одещини - фото 2
Затори на Орлівку. Фото: скриншот

Ціни на пальне

Раніше ми писали, що вартість пального на автозаправних станціях за останню добу знову зросла. Станом на 15 березня найбільше здорожчав бензин марки А-92 — наразі він коштує на 20 копійок більше у порівнянні з попереднім днем. Інші види пального, окрім автогазу, також зросли в ціні, проте не так суттєво. 

Більше про авто

Також ми писали, що у квітні набувають чинності зміни до ПДР. На машинах замість знаку "У" в червоному трикутнику з'явиться "Н".

Додамо, що ми писали, чому українці пересідають на китайські авто. У лютому 2024 року українці придбали 1 523 китайські автомобілі. Цей показник поки що є рекордним для авто з КНР на вітчизняному ринку.

Одеса
Молдова
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Румунія
дороги
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