Пробки на международник трассах — сколько продлится путешествие из Одессы в соседние страны
На международной трассе Одесса – Рени по состоянию на утро, 8 марта, наблюдаются пробки на нескольких участках. До Молдавских границ сейчас дорога немного усложнена, скопления машин наблюдаются на выезде из областного центра. На юге региона ситуация на дорогах стабильная, в Румынию значительных пробок пока что нет.
Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.
Пробки на Паланку
В сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть пробка на выезде из Одессы, а также в пределах Маяк и Нижнеднестровского природного парка. Эти участки на картах обозначены красным цветом. Путешествие в Паланку продлится сегодня 1 час 7 минут.
Пробки на Орловке
На международной трассе М-15 на юге Одесской области наблюдается значительное скопление машин в пределах Сараты, Татарбунар и Сафьян. Путешествие на дунайскую границу продлится сегодня 4 часа 18 минут.
Больше об авто
Напомним, что, по словам аналитика консалтинговой компании "Нафторинок" Александра Сиренко, в Украине с марта ожидается заметный рост цен на бензин. Согласно прогнозам стоимость топлива может увеличиться на 1 грн/л, что превысит порог в 52 грн/л.
Мы также писали о том, как часто нужно менять проворное масло в автомобиле. Это зависит от условий эксплуатации машины и навыков вождения конкретного автовладельца. Если автомобиль новый и имеет гарантию, следуйте инструкциям по типу масла, пробегу и времени замены, приведенным в руководстве пользователя. Для всех других водителей существуют разные рекомендации для нормальной и интенсивной езды.
Добавим, что американский страховой институт дорожной безопасности (IIHS) обнародовал рейтинг самых безопасных автомобилей мира. Пьедестал разделили между собой корейские и японские машины.
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