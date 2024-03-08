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Пробки на международник трассах — сколько продлится путешествие из Одессы в соседние страны

8 марта 2024 10:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Пробки на международник трассах — сколько продлится путешествие из Одессы в соседние страны
Дорога из Одессы в Паланку. Фото: скриншот
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

На международной трассе Одесса – Рени по состоянию на утро, 8 марта, наблюдаются пробки на нескольких участках. До Молдавских границ сейчас дорога немного усложнена, скопления машин наблюдаются на выезде из областного центра. На юге региона ситуация на дорогах стабильная, в Румынию значительных пробок пока что нет.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

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Пробки на Паланку

В сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть пробка на выезде из Одессы, а также в пределах Маяк и Нижнеднестровского природного парка. Эти участки на картах обозначены красным цветом. Путешествие в Паланку продлится сегодня 1 час 7 минут.

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Пробки на Паланку. Фото: скриншот

Пробки на Орловке

На международной трассе М-15 на юге Одесской области наблюдается значительное скопление машин в пределах Сараты, Татарбунар и Сафьян. Путешествие на дунайскую границу продлится сегодня 4 часа 18 минут.

Пробки на международник трассах — сколько продлится путешествие из Одессы в соседние страны - фото 2
Пробки на Орловку. Фото: скриншот

Больше об авто

Напомним, что, по словам аналитика консалтинговой компании "Нафторинок" Александра Сиренко, в Украине с марта ожидается заметный рост цен на бензин. Согласно прогнозам стоимость топлива может увеличиться на 1 грн/л, что превысит порог в 52 грн/л.

Мы также писали о том, как часто нужно менять проворное масло в автомобиле. Это зависит от условий эксплуатации машины и навыков вождения конкретного автовладельца. Если автомобиль новый и имеет гарантию, следуйте инструкциям по типу масла, пробегу и времени замены, приведенным в руководстве пользователя. Для всех других водителей существуют разные рекомендации для нормальной и интенсивной езды.

Добавим, что американский страховой институт дорожной безопасности (IIHS) обнародовал рейтинг самых безопасных автомобилей мира. Пьедестал разделили между собой корейские и японские машины.

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