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Затори на міжнародник трасах — скільки триватиме подорож з Одеси до сусідніх країн

8 березня 2024 10:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Затори на міжнародник трасах — скільки триватиме подорож з Одеси до сусідніх країн
Дорога з Одеси до Паланки. Фото: скриншот
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

На міжнародній трасі Одеса — Рені станом на ранок, 8 березня, спостерігаються затори на декількох ділянках. До Молдовських кордонів наразі дорога трохи ускладнена, скупчення машин спостерігаються на виїзді з обласного центру. На півдні регіону ситуація на дорогах стабільна, до Румунії значних заторів наразі немає.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори на Паланку

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є затор на виїзді з Одеси, а також у межах Маяк та Нижньодністровського природного парку. Ці ділянки на картах позначені червоним кольором. Подорож до Паланки триватиме сьогодні 1 годину 7 хвилин. 

Затори на міжнародник трасах — скільки триватиме подорож з Одеси до сусідніх країн - фото 1
Затори на Паланку. Фото: скриншот

Затори на Орлівку

Наразі на міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області спостерігається значне скупчення машин у межах Сарати, Татарбунар та Саф'ян. Подорож до дунайського кордону триватиме сьогодні 4 години 18 хвилин. 

Затори на міжнародник трасах — скільки триватиме подорож з Одеси до сусідніх країн - фото 2
Затори на Орлівку. Фото: скриншот

Більше про авто

 Нагадаємо, що, за словами аналітика консалтингової компанії "Нафторинок" Олександра Сіренка, в Україні з березня очікується помітне зростання цін на бензин. Згідно з прогнозами, вартість пального може збільшитись на 1 грн/л, що перевищить поріг у 52 грн/л.

Ми також писали про те, як часто потрібно міняти моторну оливу в автомобілі. Це залежить від умов експлуатації машини та звичок водіння конкретного автовласника. Якщо автомобіль новий та має гарантію, дотримуйтесь інструкцій щодо типу оливи, пробігу та часу заміни, наведених у посібнику користувача. Для усіх інших водіїв існують різні рекомендації для нормальної та інтенсивної їзди.

Додамо, що американський страховий інститут дорожньої безпеки (IIHS) оприлюднив рейтинг найбезпечніших автомобілів світу. П'єдестал поділили між собою корейські та японські машини.

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