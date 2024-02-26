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Пробки на международных трассах — какая ситуация с КПП в Одесской области на утро понедельника

26 февраля 2024 10:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Пробки на международных трассах — какая ситуация с КПП в Одесской области на утро понедельника
Дорога из Одессы до Паланки. Фото: скриншот
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

По состоянию на утро 26 февраля на международной трассе Одесса — Рени наблюдаются пробки в сторону молдавской границы, также движение затруднено на выезде из областного центра, однако это не повлияет на общее время путешествия. В то же время, на юге региона ситуация на дорогах стабильная, в Румынию проезд не затруднен.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического вебсервиса Google Maps.

Пробки на Паланку

Сейчас в сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть пробка на выезде из Одессы, а также в районе природного парка и молдавского КПП. Этот участок на картах обозначен красным цветом. Путешествие в Паланку продлится сегодня 1 час 6 минут.

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Пробки на Паланку. Фото: скриншот

Пробки на Орловке

В то же время, на международной трассе М-15 на юге Одесской области наблюдается незначительное скопление машин в пределах Измаила. Путешествие на дунайскую границу продлится сегодня 4 часа.

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Дорога из Одессы в Орловку. Фото: скриншот

Цены на горючее

За последние сутки на украинских автозаправочных станциях обновили цены на топливо. 26 февраля горючее брендов "Евро-95" и обычный А-95 стоит дороже всего на АЗС SOCAR — по 58,99 грн/л и 56,99 грн/л соответственно.

Напомним, что народные депутаты зарегистрировали в парламенте законопроект №11029, которым предусмотрено усиление ответственности за ненадлежащее техническое состояние автомобиля и предлагаются новые подходы к определению средней скорости транспортных средств. В случае принятия документа, Украина присоединится к странам, где использование зимней резины на авто обязательно.

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