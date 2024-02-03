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Пробки на трассе — на Одесчине сегодня сложно добраться до границ

3 февраля 2024 10:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Пробки на трассе — на Одесчине сегодня сложно добраться до границ
Дорога из Одессы в Паланку. Фото: скриншот
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

По состоянию на утро, 3 февраля, появилась новая информация о пересечении южной границы с Молдовой и Румынией. На трассе Одесса – Рени в сторону молдовской границы наблюдаются значительные пробки, в частности в пределах Маяк и КПП. В Румынию движение также затруднено.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб сервиса Google Maps.

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Пробки на Паланку

В сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" пробки есть в пределах Большого Дальника, Маяка, национального парка и возле КПП. Кроме того, краснеет дорога и на выезде из Одессы. Дорога на Паланку займет сегодня 1 час 11 минут.

Пробки на Паланку. Фото: скриншот

Пробки на Орловке

На международной трассе М-15 на юге Одесской области наблюдается скопление машин в пределах Сараты, Татарбунар, сел Холмское и Сафьян, а также движение затруднено в Измаиле. Дорога к дунайской границе займет сегодня более четырех часов.

Пробки на Орловке. Фото: скриншот

Цены на топливо

Напомним, за последние сутки на украинских АЗС произошли изменения в ценах на горючее. Цены на бензин и дизель немного повысились, но стоимость автогаза снизилась почти на 0,10 гривен.

Также мы сообщали, что в феврале 2024 года ожидается стабильность на рынке горючего. Хотя существует риск изменения цен на бензин или дизтопливо, он ожидается минимальным.

Одесса
Одесская область
Одесская ОГА

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