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Затори на трасі — на Одещині сьогодні складно добратися до кордонів

3 лютого 2024 10:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Затори на трасі — на Одещині сьогодні складно добратися до кордонів
Дорога з Одеси до Паланки. Фото: скриншот
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Станом на ранок, 3 лютого, з'явилася нова інформація щодо перетину південного кордону з Молдовою та Румунією. На трасі Одеса — Рені у бік молдовського кордону спостерігаються значні затори, зокрема у межах Маяк та КПП. До Румунії рух також утруднений. 

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори на Паланку

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" затори є у межах Великого Дальника, Маяка, національного парку та біля КПП. Крім того, червоніє дорога й на виїзді з Одеси. Подорож до Паланки триватиме сьогодні 1 годину 11 хвилин.

Затори на Паланку. Фото: скриншот

Затори на Орлівку

Наразі на міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області спостерігається скупчення машин у межах Сарати, Татарбунарів, сіл Холмське та Сафʼян, а також рух утруднений в Ізмаїлі. Подорож до дунайського кордону триватиме сьогодні понад чотири години. 

Затори на Орлівку. Фото: скриншот

Ціни на пальне

Нагадаємо, за останню добу на українських АЗС відбулися зміни у цінах на пальне. Ціни на бензин та дизель трохи підвищилися, але вартість автогазу знизилась на майже 0,10 гривень.

Також ми повідомляли, що у лютому 2024 року очікується стабільність на ринку пального. Хоча існує ризик зміни цін на бензин або дизпальне, він очікується мінімальним.

Одеса
Одеська область
Одеська ОДА

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