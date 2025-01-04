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Пробки на трассе Одесса-Рени — очереди на границе увеличиваются

4 января 2025 09:26
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Пробка на трассе Одесса - Рени и очереди на границе: последние новости
Пробки на трассе Одесса-Рени. Фото: скриншот
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

На трассе Одесса — Рени наблюдаются значительные заторы, а на пограничных пунктах пропуска в Одесской области образовались длинные очереди. Причинами ситуации стали увеличение желающих выехать за границу и усиление проверок. Водителям придется задержаться в очереди на несколько часов.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

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Заторы в Румынию

На ближайшем к Румынии паромном переходе   пункт пропуска "Орловка — Исакча" время ожидания достигает несколько часов. Кроме этого наблюдается скопление машин в пределах Сараты, из-за ДТП на трассе, пробки есть и в селе Холмское, Броска и на самом пункте пропуска "Орловка".

Пробки на трассе Одесса-Рени - очереди на границе увеличиваются - фото 1
Дорога в Румынию. Фото: скриншот

Заторы на Молдову

Сейчас в сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть пробка в районе Большого Дальника, Маяках и перед КПП. На последнем участке пробка достигает нескольких километров, движение транспорта очень затруднено. Путешествие в Паланку продлится сегодня более двух часов.

Пробки на трассе Одесса-Рени - очереди на границе увеличиваются - фото 2
Заторы на Паланку. Фото: скриншот

Пункт пропуска "Старокозачье — Тудора"

Участок до КПП "Старокозачье — Тудора" также перегружен. Водителям придется выстоять в очереди, которая достигает нескольких километров.

Пробки на трассе Одесса-Рени - очереди на границе увеличиваются - фото 3
Заторы на пункте пропуска "Старокозачье — Тудора". Фото: скриншот

Пункт пропуска "Рени — Джурджулешть"

На КПП "Рени — Джюрджюлешть" очередей на выезд из Украины нет. Также наблюдаются пробки на под'езде к пункту пропуска, а именно в городе Рени.

Пробки на трассе Одесса-Рени - очереди на границе увеличиваются - фото 4
Заторы на пункте пропуска "Рени — Джурджулешть". Фото: скриншот

Напомним, ранее мы писали, что Владимир Зеленский подписал законопроект относительно усовершенствования порядка осуществления оптовой и розничной торговли транспортными средствами, таким образом купить подержанное авто станет проще. Также сообщали, какой штраф придется заплатить за мойку автомобиля возле дома.

Одесса Одесская область пробки Новости Одессы очереди на границе выезд за границу

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