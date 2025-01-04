Пробка на трассе Одесса - Рени и очереди на границе: последние новости

Пробки на трассе Одесса-Рени. Фото: скриншот

На трассе Одесса — Рени наблюдаются значительные заторы, а на пограничных пунктах пропуска в Одесской области образовались длинные очереди. Причинами ситуации стали увеличение желающих выехать за границу и усиление проверок. Водителям придется задержаться в очереди на несколько часов.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

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Заторы в Румынию

На ближайшем к Румынии паромном переходе пункт пропуска "Орловка — Исакча" время ожидания достигает несколько часов. Кроме этого наблюдается скопление машин в пределах Сараты, из-за ДТП на трассе, пробки есть и в селе Холмское, Броска и на самом пункте пропуска "Орловка".

Дорога в Румынию. Фото: скриншот

Заторы на Молдову

Сейчас в сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть пробка в районе Большого Дальника, Маяках и перед КПП. На последнем участке пробка достигает нескольких километров, движение транспорта очень затруднено. Путешествие в Паланку продлится сегодня более двух часов.

Заторы на Паланку. Фото: скриншот

Пункт пропуска "Старокозачье — Тудора"

Участок до КПП "Старокозачье — Тудора" также перегружен. Водителям придется выстоять в очереди, которая достигает нескольких километров.

Заторы на пункте пропуска "Старокозачье — Тудора". Фото: скриншот

Пункт пропуска "Рени — Джурджулешть"

На КПП "Рени — Джюрджюлешть" очередей на выезд из Украины нет. Также наблюдаются пробки на под'езде к пункту пропуска, а именно в городе Рени.

Заторы на пункте пропуска "Рени — Джурджулешть". Фото: скриншот

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