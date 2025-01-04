Пробка на трассе Одесса - Рени и очереди на границе: последние новости

Пробки на трассе Одесса-Рени — очереди на границе увеличиваются
На трассе Одесса — Рени наблюдаются значительные заторы, а на пограничных пунктах пропуска в Одесской области образовались длинные очереди. Причинами ситуации стали увеличение желающих выехать за границу и усиление проверок. Водителям придется задержаться в очереди на несколько часов.
Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.
Заторы в Румынию
На ближайшем к Румынии паромном переходе пункт пропуска "Орловка — Исакча" время ожидания достигает несколько часов. Кроме этого наблюдается скопление машин в пределах Сараты, из-за ДТП на трассе, пробки есть и в селе Холмское, Броска и на самом пункте пропуска "Орловка".
Заторы на Молдову
Сейчас в сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть пробка в районе Большого Дальника, Маяках и перед КПП. На последнем участке пробка достигает нескольких километров, движение транспорта очень затруднено. Путешествие в Паланку продлится сегодня более двух часов.
Пункт пропуска "Старокозачье — Тудора"
Участок до КПП "Старокозачье — Тудора" также перегружен. Водителям придется выстоять в очереди, которая достигает нескольких километров.
Пункт пропуска "Рени — Джурджулешть"
На КПП "Рени — Джюрджюлешть" очередей на выезд из Украины нет. Также наблюдаются пробки на под'езде к пункту пропуска, а именно в городе Рени.
Напомним, ранее мы писали, что Владимир Зеленский подписал законопроект относительно усовершенствования порядка осуществления оптовой и розничной торговли транспортными средствами, таким образом купить подержанное авто станет проще. Также сообщали, какой штраф придется заплатить за мойку автомобиля возле дома.
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