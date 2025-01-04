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Затори на трасі Одеса-Рені — черги на кордоні збільшуються

4 січня 2025 09:26
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Затор на трасі Одеса — Рені та черги на кордоні: останні новини
Затори на трасі Одеса-Рені. Фото: скриншот
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

На трасі Одеса — Рені спостерігаються значні затори, а на прикордонних пунктах пропуску в Одеській області утворилися довгі черги. Причинами ситуації стали збільшення охочих виїхати за кордон та посилення перевірок. Водіям прийдеться затриматися у черзі на декілька годин.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори до Румунії

На найближчому до Румунії поромному переході  пункт пропуску "Орлівка — Ісакча" час очікування сягає декількох годин. Окрім цього спостерігається скупчення машин у межах Сарати, через ДТП на трасі затори є і в селі Холмське, Броска та на самому пункті пропуску "Орлівка". 

Затори на трасі Одеса-Рені — черги на кордоні збільшуються - фото 1
Дорога до Румунії. Фото: скриншот

Затори до Молдови

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є затор у районі Великого Дальника, Маяках та перед КПП. На останній ділянці затор сягає декількох кілометрів, рух транспорту дуже ускладнений. Подорож до Паланки триватиме сьогодні понад дві години.

Затори на трасі Одеса-Рені — черги на кордоні збільшуються - фото 2
Затори до Паланки. Фото: скриншот

Пункт пропуску "Старокозаче — Тудора"

Ділянка до КПП "Старокозаче — Тудора" також перевантажена. Водіям прийдеться вистояти в черзі, яка сягає декількох кілометрів.

Затори на трасі Одеса-Рені — черги на кордоні збільшуються - фото 3
Затори на пункті пропуску "Старокозаче — Тудора". Фото: скриншот

Пункт пропуску "Рені — Джурджулешть"

На КПП "Рені — Джюрджюлешть" черг на виїзд з України немає. Також спостерігаються затори  на під'їзді до пункту пропуску, а саме у місті Рені. 

Затори на трасі Одеса-Рені — черги на кордоні збільшуються - фото 4
Затори на пункті пропуску "Ренi — Джурджулешти". Фото: скриншот

Нагадаємо, раніше ми писали, що Володимир Зеленський підписав законопроєкт щодо удосконалення порядку здійснення гуртової та роздрібної торгівлі транспортними засобами, таким чином купити вживане ато стане простіше. Також повідомляли, який штраф прийдеться заплатити за миття автомобіля біля дому. 

Одеса Одеська область затори Новини Одеси черги на кордоні виїзд за кордон

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