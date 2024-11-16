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Пробки на трассе Одесса-Рени — стоит ли ехать за границу сейчас

16 ноября 2024 09:19
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Пробки и очереди на трассе Одесса-Рени по состоянию на утро, 16 ноября
Трасса Одесса-Рени. Фото: скриншот
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

На утро 16 ноября на трассе Одесса-Рени в сторону молдавской границы наблюдаются незначительные пробки. В Румынию тоже добраться пока несложно.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб сервиса Google Maps.

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Пробки на Паланку

Сейчас в сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть пробка в районе КПП. Этот участок постепенно краснеет. Путешествие в Паланку продлится сегодня менее часа. На самом автомобильном пункте пропуска очередей тоже не наблюдается.

Пробки на трассе Одесса-Рени — стоит ехать за границу сейчас - фото 1
Дорога в Паланку. Фото: скриншот

Пробки на Орловке

На международной трассе М-15 на юге Одесской области наблюдается незначительное скопление машин в пределах Татарбунар и Сафьян. Путешествие на дунайскую границу продлится сегодня четыре часа 2 минут. Также есть альтернативный маршрут, почти полностью пролегающий через территорию Молдовы.

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Пробки на Орловке. Фото: скриншот

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Одесса Одесская область пробки Одесская ОГА Новости Одессы очереди на границе

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09:01 Дали повестку на блокпосте — что обязательно должно сделать ТЦК

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08:30 Как стать на учет в ТЦК — инструкция и перечень документов

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