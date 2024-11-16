Пробки и очереди на трассе Одесса-Рени по состоянию на утро, 16 ноября

Трасса Одесса-Рени. Фото: скриншот

На утро 16 ноября на трассе Одесса-Рени в сторону молдавской границы наблюдаются незначительные пробки. В Румынию тоже добраться пока несложно.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб сервиса Google Maps.

Читайте также:

Пробки на Паланку

Сейчас в сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть пробка в районе КПП. Этот участок постепенно краснеет. Путешествие в Паланку продлится сегодня менее часа. На самом автомобильном пункте пропуска очередей тоже не наблюдается.

Дорога в Паланку. Фото: скриншот

Пробки на Орловке

На международной трассе М-15 на юге Одесской области наблюдается незначительное скопление машин в пределах Татарбунар и Сафьян. Путешествие на дунайскую границу продлится сегодня четыре часа 2 минут. Также есть альтернативный маршрут, почти полностью пролегающий через территорию Молдовы.

Пробки на Орловке. Фото: скриншот

Больше новостей об авто

Напомним мы писали о ТОП-4 подержанных авто для водителей постарше. Также мы сообщали о пяти автомобилях 2025 года, которые служат дольше, чем все думают.