Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Затори на трасі Одеса-Рені — чи варто їхати за кордон зараз arrow

Затори на трасі Одеса-Рені — чи варто їхати за кордон зараз

16 листопада 2024 09:19
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Затори та черги на трасі Одеса-Рені станом на ранок, 16 листопада
Траса Одеса-Рені. Фото: скриншот
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Станом на ранок 16 листопада на трасі Одеса-Рені у бік молдавського кордону спостерігаються незначні затори. До Румунії також добратися наразі нескладно. 

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

Читайте також:

Затори на Паланку

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є затор у районі КПП. Ця ділянка поступово червонішає. Подорож до Паланки триватиме сьогодні менш як годину. На самому автомобільному пункті пропуску черг також не спостерігається.

Затори на трасі Одеса-Рені — чи варто їхати за кордон зараз - фото 1
Дорога до Паланки. Фото: скриншот

Затори на Орлівку

Наразі на міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області спостерігаються незначне скупчення машин у межах Татарбунар та Сафʼян. Подорож до дунайського кордону триватиме сьогодні чотири години 2 хвилин. Також є альтернативний маршрут, який майже повністю пролягає через територію Молдови.

Затори на трасі Одеса-Рені — чи варто їхати за кордон зараз - фото 2
Затори на Орлівку. Фото: скриншот

Більше новин про авто

Нагадаємо ми писали про ТОП-4 вживаних авто для водіїв старшого віку. Також ми повідомляли про п'ять автомобілів 2025 року, які служать довше, ніж усі думають.

Одеса Одеська область затори Одеська ОДА Новини Одеси черги на кордоні

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

09:25 Ексклюзив у світі собак — за скільки продають елітні породи

09:19 Затори на трасі Одеса-Рені — чи варто їхати за кордон зараз

09:05 Пол переміг Тайсона та поцілував дуже гарячу дівчину — хто вона

09:02 Норвегія не надаватиме захист українцям із шести областей

09:01 Дали повістку на блокпості — що обов'язково має зробити ТЦК

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні - 80x80

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

08:45 Чи можуть відключення світла вплинути на розмір субсидії

08:30 Як стати на облік у ТЦК — інструкція та перелік документів

08:22 Близько 10 БпЛА атакували Київ вночі — які наслідки

08:02 Чоловік проігнорував повістку і не прийшов до ТЦК — рішення суду

08:00 Деяким українцям виплатять допомогу на обігрів житла – деталі

Новина з фото

09:25 Ексклюзив у світі собак — за скільки продають елітні породи

09:19 Затори на трасі Одеса-Рені — чи варто їхати за кордон зараз

09:05 Пол переміг Тайсона та поцілував дуже гарячу дівчину — хто вона

09:02 Норвегія не надаватиме захист українцям із шести областей

09:01 Дали повістку на блокпості — що обов'язково має зробити ТЦК

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні - 80x80

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

08:45 Чи можуть відключення світла вплинути на розмір субсидії

08:30 Як стати на облік у ТЦК — інструкція та перелік документів

08:22 Близько 10 БпЛА атакували Київ вночі — які наслідки

08:02 Чоловік проігнорував повістку і не прийшов до ТЦК — рішення суду

08:00 Деяким українцям виплатять допомогу на обігрів житла – деталі

Ексклюзив

12:12 Наскільки реальні вибори в Україні у травні — хто може вплинути

06:40 Вартість латуні в Україні — ціни за 1 кг брухту у листопаді

Ексклюзив

06:37 Україна без допомоги США — чи встигнуть передати активи РФ

14 листопада 2024

17:43 Нові правила війни — що перемога Трампа змінить для України

06:03 Ціни на нерухомість у листопаді — яка вартість оренди у Києві

13 листопада 2024

06:40 Ціни на мідь у листопаді — вартість кольорових металів в Україні

06:04 Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

12 листопада 2024

14:18 Більше, ніж у депутатів — мінімальна пенсія для одеситів

06:40 Ціни на чормет у листопаді — скільки коштує металобрухт в Україні

06:30 В Україні високі ціни на соняшник — вартість зерна у листопаді

Text

05:44 Вибори у 2025 році проводити небезпечно — колишній голова ЦВК

15 листопада 2024
Text

23:20 Нардепка заявила, що українцям продають пусті повістки

Text

20:38 Влада не реагувала на скарги зі спецшколи під Тернополем, — юрист

Text

20:13 У ЦВК відповіли, чи триває підготовка до виборів в Україні

Text

20:06 Скільки працівників ТЦК не мають бойового досвіду — пояснення

Text

17:53 Працівник ТЦК відкрив вогонь по людині — ефір Вечір.LIVE

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні - 80x80

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

Text

13:17 Скільки ухилянти платять ділкам за втечу за кордон — ДПСУ

Text

13:00 Стрілянина біля ТЦК на Закарпатті — ефір День.LIVE

Text

12:43 У ДПСУ відповіли, чи побільшало порушників кордону

Text

12:40 У ЗСУ відповіли, коли військовим чекати демобілізації

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:33 Чи можна забирати повалені дерева в лісі на дрова

00:30 Це секрет — яку інформацію не треба надавати ТЦК на вимогу

8 листопада 2024

02:49 Сі Цзіньпін зробив Трампу попередження — про що вони говорили

4 листопада 2024

13:08 Поза межами спадщини — які активи не переходять нащадкам

14 листопада 2024

20:01 Цього фрукта не повинно бути на новорічному столі на рік Змії

4 листопада 2024

16:59 Тисячу від Зеленського можна буде отримати готівкою — деталі

7 листопада 2024

07:34 Можна поплатитися — де категорично заборонено брати дрова

4 листопада 2024

09:59 Де в Україні можна офіційно купити дрова та скільки коштує 1 м³

5 листопада 2024

08:02 Сержант запасу подав позов проти ТЦК через штраф — що вирішив суд

06:01 Пенсіонери отримають 1 тис. грн доплати — хто в списку