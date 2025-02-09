Пробки на трассе Одесса - Рени и очереди на границе

Пробки на трассе Одесса-Рени. Фото: скриншот

Сегодня утром, 9 февраля, на трассе Одесса-Рени наблюдаются значительные пробки, а на пограничных пунктах пропуска — длинные очереди из-за увеличения желающих выехать за границу и усиления проверок. Водителям придется задержаться на нескольких участках.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

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Сейчас в сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть пробка в районе Большого Дальника, Маяках и перед КПП. На последнем участке пробка достигает нескольких километров, движение транспорта затруднено.

Пробки до Паланки. Фото: скриншот

Пункт пропуска "Старокозачье — Тудора"

Участок до КПП "Старокозачье — Тудора" также перегружен. Водителям придется выстоять в очереди, которая достигает нескольких километров.

Пробки на пункте пропуска "Старокозачье — Тудора". Фото: скриншот

Пробки в Румынию

На ближайшем к Румынии паромном переходе пункт пропуска "Орловка — Исакча" время ожидания достигает нескольких часов. Кроме этого, наблюдается скопление машин в пределах Сараты, из-за ДТП на трассе пробки есть и в селе Холмское, Броска и на самом пункте пропуска "Орловка".

Дорога в Румынию. Фото: скриншот

Пункт пропуска "Рени — Джурджулешть"

На КПП "Рени — Джурджулешть" очередей на выезд из Украины нет. Также наблюдаются пробки на подъезде к пункту пропуска, а именно в городе Рени.

Пробки на пункте пропуска "Рени — Джурджулешть". Фото: скриншот

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