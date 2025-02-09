Затори на трасі Одеса — Рені та черги на кордоні

Затори на трасі Одеса-Рені. Фото: скриншот

Сьогодні уранці, 9 лютого, на трасі Одеса-Рені спостерігаються значні затори, а на прикордонних пунктах пропуску — довгі черги через збільшення охочих виїхати за кордон та посилення перевірок. Водіям доведеться затриматися на декількох ділянках.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори до Молдови

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є затор у районі Великого Дальника, Маяках та перед КПП. На останній ділянці затор сягає декількох кілометрів, рух транспорту ускладнений.

Затори до Паланки. Фото: скриншот

Пункт пропуску "Старокозаче — Тудора"

Ділянка до КПП "Старокозаче — Тудора" також перевантажена. Водіям доведеться вистояти в черзі, яка сягає декількох кілометрів.

Затори на пункті пропуску "Старокозаче — Тудора". Фото: скриншот

Затори до Румунії

На найближчому до Румунії поромному переході пункт пропуску "Орлівка — Ісакча" час очікування сягає декількох годин. Окрім цього, спостерігається скупчення машин у межах Сарати, через ДТП на трасі затори є і в селі Холмське, Броска та на самому пункті пропуску "Орлівка".

Дорога до Румунії. Фото: скриншот

Пункт пропуску "Рені — Джурджулешть"

На КПП "Рені — Джурджулешть" черг на виїзд з України немає. Також спостерігаються затори на під'їзді до пункту пропуску, а саме у місті Рені.

Затори на пункті пропуску "Ренi — Джурджулешть". Фото: скриншот

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