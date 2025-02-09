Затори на трасі Одеса — Рені та черги на кордоні

Затори на трасі Одеса-Рені — чи варто їхати за кордон зараз
Сьогодні уранці, 9 лютого, на трасі Одеса-Рені спостерігаються значні затори, а на прикордонних пунктах пропуску — довгі черги через збільшення охочих виїхати за кордон та посилення перевірок. Водіям доведеться затриматися на декількох ділянках.
Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.
Затори до Молдови
Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є затор у районі Великого Дальника, Маяках та перед КПП. На останній ділянці затор сягає декількох кілометрів, рух транспорту ускладнений.
Пункт пропуску "Старокозаче — Тудора"
Ділянка до КПП "Старокозаче — Тудора" також перевантажена. Водіям доведеться вистояти в черзі, яка сягає декількох кілометрів.
Затори до Румунії
На найближчому до Румунії поромному переході пункт пропуску "Орлівка — Ісакча" час очікування сягає декількох годин. Окрім цього, спостерігається скупчення машин у межах Сарати, через ДТП на трасі затори є і в селі Холмське, Броска та на самому пункті пропуску "Орлівка".
Пункт пропуску "Рені — Джурджулешть"
На КПП "Рені — Джурджулешть" черг на виїзд з України немає. Також спостерігаються затори на під'їзді до пункту пропуску, а саме у місті Рені.
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