Пробки на трассе Одесса — Рени — где водителям придется постоять в очереди

Дорога из Одессы в Паланку. Фото: скриншот

По состоянию на утро субботы, 16 марта, на автомобильной трассе Одесса — Рени в направлении молдавской границы наблюдаются локальные пробки. Однако следует отметить, что их размеры не значимы, и ситуация на дороге остается под контролем. Движение к госгранице с Румынией более усложнено, там скопление машин зафиксировано не нескольких участках.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

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Пробки на Паланку

В сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть пробки в районе Маяк и КПП. Эти участки на картах обозначены красным цветом. Путешествие в Паланку продлится сегодня более часа. На самом автомобильном пункте пропуска очереди не наблюдаются

Пробки на Паланку. Фото: скриншот

Пробки на Орловку

На международной трассе М-15 на юге Одесской области зафиксировано сразу несколько скоплений машин. Так, пробки наблюдаются в пределах Сараты, Зори, у Татарбунар, Сафьян и села Броска. Перед самым КПП дорога свободна и, по данным картографического сервиса, составит 4 часа 3 минуты.

Пробки на Орловку. Фото: скриншот

Цены на горючее

На украинских автозаправочных станциях продолжают расти цены на топливо. За последний день повысилась стоимость не только бензина, но и дизельного топлива. На автогаз цена остается стабильной уже несколько дней.

Больше об авто

Напомним, мы писали, почему украинцы пересаживаются на китайские авто. В феврале 2024 года украинцы приобрели 1 523 китайских автомобиля. Этот показатель пока рекордный для авто из КНР на отечественном рынке.

Мы также рассказывали, что в апреле вступают в силу изменения в ПДД. На машинах вместо знака "У" в красном треугольнике появится "Н".