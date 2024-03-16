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Затори на трасі Одеса — Рені — де водіям прийдеться постояти у черзі

16 березня 2024 10:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Затори на трасі Одеса — Рені — де водіям прийдеться постояти у черзі
Дорога з Одеси до Паланки. Фото: скриншот
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Станом на ранок суботи, 16 березня, на автомобільній трасі Одеса — Рені в напрямку молдавського кордону спостерігаються локальні затори. Проте слід відзначити, що їхні розміри не є значущими і ситуація на дорозі залишається під контролем. Рух до держкордону з Румунією більш ускладнений, там скупчення машин зафіксовано не декількох ділянках.  

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори на Паланку

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є затори у районі Маяк та КПП. Ці ділянки на картах позначені червоним кольором. Подорож до Паланки триватиме сьогодні понад годину. На самому автомобільному пункті пропуску черги не спостерігаються

Затори на трасі Одеса-Рені — де водіям прийдеться постояти у черзі - фото 1
Затори на Паланку. Фото: скриншот

Затори на Орлівку

На міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області зафіксовано одразу декілька скупчень машин. Так затори спостерігаються у межах Сарати, Зорі, біля Татарбунарів, Саф'ян та села Броска. Перед самим КПП дорога вільна і, за даними картографічного сервісу, становитиме 4 години 3 хвилини. 

Затори на трасі Одеса-Рені — де водіям прийдеться постояти у черзі - фото 2
Затори на Орлівку. Фото: скриншот

Ціни на пальне

На українських автозаправних станціях продовжують зростати ціни на пальне. За останній день підвищилась вартість не лише бензину, а й дизельного пального. На автогаз ціна залишається стабільною вже декілька днів.

Більше про авто

Нагадаємо, ми писали, чому українці пересідають на китайські авто. У лютому 2024 року українці придбали 1 523 китайські автомобілі. Цей показник поки що є рекордним для авто з КНР на вітчизняному ринку.

Ми також розповідали, що у квітні набувають чинності зміни до ПДР. На машинах замість знаку "У" в червоному трикутнику з'явиться "Н".

Одеса
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авто
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Новини Одеси
Ціни на пальне

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