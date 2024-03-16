Затори на трасі Одеса — Рені — де водіям прийдеться постояти у черзі
Станом на ранок суботи, 16 березня, на автомобільній трасі Одеса — Рені в напрямку молдавського кордону спостерігаються локальні затори. Проте слід відзначити, що їхні розміри не є значущими і ситуація на дорозі залишається під контролем. Рух до держкордону з Румунією більш ускладнений, там скупчення машин зафіксовано не декількох ділянках.
Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.
Затори на Паланку
Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є затори у районі Маяк та КПП. Ці ділянки на картах позначені червоним кольором. Подорож до Паланки триватиме сьогодні понад годину. На самому автомобільному пункті пропуску черги не спостерігаються
Затори на Орлівку
На міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області зафіксовано одразу декілька скупчень машин. Так затори спостерігаються у межах Сарати, Зорі, біля Татарбунарів, Саф'ян та села Броска. Перед самим КПП дорога вільна і, за даними картографічного сервісу, становитиме 4 години 3 хвилини.
Ціни на пальне
На українських автозаправних станціях продовжують зростати ціни на пальне. За останній день підвищилась вартість не лише бензину, а й дизельного пального. На автогаз ціна залишається стабільною вже декілька днів.
Більше про авто
Нагадаємо, ми писали, чому українці пересідають на китайські авто. У лютому 2024 року українці придбали 1 523 китайські автомобілі. Цей показник поки що є рекордним для авто з КНР на вітчизняному ринку.
Ми також розповідали, що у квітні набувають чинності зміни до ПДР. На машинах замість знаку "У" в червоному трикутнику з'явиться "Н".
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