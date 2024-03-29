Пробки на трассе Одесса-Рени — как добраться до соседних стран сегодня утром

Дорога из Одессы в Паланку. Фото: скриншот

По состоянию на пятницу, 29 марта, на трассе Одесса-Рени в направлении молдавской границы есть незначительные пробки на нескольких участках дороги, однако они не будут сильно влиять на общее время путешествия. Движение к госгранице с Румынией не затруднено.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

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Пробки в направлении Паланки

В сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" пробки на выезде из Одессы, а также скопление машин в пределах Маяков и Нижнеднестровского национального природного парка. Усложненные участки на карте обозначены красным и оранжевым цветом. До молдавской границы можно добраться сегодня за 1 час 12 минут.

Пробки на Паланку. Фото: скриншот

Пробки по направлению Старокозачьего

На пункте пропуска "Староказачье" наблюдается значительная очередь на пересечение границы. Так, скопление машин может быть длиной более двух километров.

Пробки на Старокозачье. Фото: скриншот

Пробки на Орловку

На международной трассе М-15 на юге Одесской области зафиксировано сразу несколько пробок. Так, скопления машин наблюдаются в пределах населенных пунктов Сарата, Спасское, Татарбунары и Измаила. Согласно данным картографического сервиса, путешествие в границу с Румынией продлится сегодня 4 часа 11 минут.

Пробки на Орловку. Фото: скриншот

Цены на горючее

По состоянию на 29 марта цены на топливо в Украине продолжают расти. Стоимость бензина, автогаза и дизеля за последние сутки повысилась. Больше всего подорожал бензин А-92 — цена на этот вид горючего выросла на 53 копейки.

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