Затори на трасі Одеса-Рені — як дістатися сусідніх країн сьогодні зранку

Дорога з Одеси до Паланки. Фото: скриншот

Станом на п'ятницю, 29 березня, на трасі Одеса — Рені в напрямку молдовського кордону є незначні затори на декількох ділянках дороги, проте вони не сильно впливатимуть на загальний час подорожі. Рух до держкордону з Румунією не ускладнений.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори у напрямку Паланки

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" затори на виїзді з Одеси, а також скупчення машин у межах Маяків та Нижньодністровського національного природного парку. Ускладнені ділянки на карті позначені червоним та помаранчевим кольорами. До молдовського кордону можна дістатися сьогодні за 1 годину 12 хвилин.

Затори до Паланки. Фото: скриншот

Затори у напрямку Старокозачого

На пункті пропуску "Старокозаче" спостерігається значна черга на перетин кордону. Так, скупчення машин може бути довжиною в понад два кілометри.

Затори на Старокозаче. Фото: скриншот

Затори на Орлівку

На міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області зафіксовано одразу декілька заторів. Так, скупчення машин спостерігаються у межах населених пунктів Сарата, Спаське, Татарбунари та Ізмаїл. Згідно даних картографічного сервісу, подорож до корднону з Румунією триватиме сьогодні 4 години 11 хвилин.

Затори на Орлівку. Фото: скриншот

Ціни на пальне

Станом на 29 березня ціни на пальне в Україні продовжують зростати. Вартість бензину, автогазу та дизелю за останню добу підвищилась. Найбільше здорожчав бензин А-92 — ціна на цей вид пального зросла на 53 копійки.

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