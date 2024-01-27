Пробки на трассе Одесса — Рени — как добраться до границ на Одесщине

Дорога от Одессы в Паланку. Фото: скриншот

По состоянию на утро субботы, 27 января, на автомобильной трассе Одесса — Рени в направлении молдавской границы наблюдаются локальные пробки. Однако следует отметить, что их размеры не значимы, и ситуация на дороге остается под контролем.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

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Пробки на Паланку

Сейчас в сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть пробка в районе Большого Дальника, Маяк и КПП. Эти участки на картах обозначены красным цветом. Путешествие в Паланку продлится сегодня более часа. В самом автомобильном пункте пропуска также наблюдаются очереди.

Пробки на Паланку. Фото: скриншот

Пробки на Орловке

Кроме того, на международной трассе М-15 на юге Одесской области также зафиксировано скопление машин у Сараты, Зари, Татарбунар, села Холмского и в районе Сафьян. Перед КПП дорога свободна и, по данным картографического сервиса, составит 4 часа 14 минут.

Пробки на Румынию. Фото: скриншот

Напомним, на утро 27 января появились обновленные данные по пересечению западной границы. Украины с ЕС и Молдовой. Украинцы призывают учесть при планировании поездок возможность нестабильной работы электронных систем контрольных служб на пунктах пропуска.

Также мы сообщали, что на украинских автозаправочных станциях обновилась стоимость горючего. В субботу, 27 января, цены на украинских АЗС понизились. Снижение стоимости горючего затронуло бензин всех марок, а также автогаз и дизель. Больше всего подешевел бензин марки А-92. Цена на него упала почти на 30 копеек.

Добавим, в 2023 году в Украине было продано почти 61 тыс. новых легковых машин на общую сумму более 105,5 млрд грн. Причем больше денег израсходовали на покупку автомобилей не организации, а частные лица.