Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Пробки на трассе Одесса — Рени — как добраться до границ на Одесщине arrow

Пробки на трассе Одесса — Рени — как добраться до границ на Одесщине

27 января 2024 10:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Пробки на трассе Одесса — Рени — как добраться до границ на Одесщине
Дорога от Одессы в Паланку. Фото: скриншот
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

По состоянию на утро субботы, 27 января, на автомобильной трассе Одесса — Рени в направлении молдавской границы наблюдаются локальные пробки. Однако следует отметить, что их размеры не значимы, и ситуация на дороге остается под контролем.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

Читайте также:

Пробки на Паланку

Сейчас в сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть пробка в районе Большого Дальника, Маяк и КПП. Эти участки на картах обозначены красным цветом. Путешествие в Паланку продлится сегодня более часа. В самом автомобильном пункте пропуска также наблюдаются очереди.

Пробки на Паланку. Фото: скриншот

Пробки на Орловке

Кроме того, на международной трассе М-15 на юге Одесской области также зафиксировано скопление машин у Сараты, Зари, Татарбунар, села Холмского и в районе Сафьян. Перед КПП дорога свободна и, по данным картографического сервиса, составит 4 часа 14 минут.

Пробки на Румынию. Фото: скриншот

Напомним, на утро 27 января появились обновленные данные по пересечению западной границы. Украины с ЕС и Молдовой. Украинцы призывают учесть при планировании поездок возможность нестабильной работы электронных систем контрольных служб на пунктах пропуска.

Также мы сообщали, что на украинских автозаправочных станциях обновилась стоимость горючего. В субботу, 27 января, цены на украинских АЗС понизились. Снижение стоимости горючего затронуло бензин всех марок, а также автогаз и дизель. Больше всего подешевел бензин марки А-92. Цена на него упала почти на 30 копеек.

Добавим, в 2023 году в Украине было продано почти 61 тыс. новых легковых машин на общую сумму более 105,5 млрд грн. Причем больше денег израсходовали на покупку автомобилей не организации, а частные лица.

Одесса
граница
Одесская область
пробки
Одесская ОГА
Новости Одессы
очереди

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:30Какую сумму получает семья погибшего воина — рассказ военного

19 января 2024

19:29 Ярмоленко и Буяльский обратились к Милевскому после обыска у него

24 января 2024

15:01 Генерал ВСУ заявил о необходимости снижения мобилизационного возраста мужчин

14 января 2024

14:13 Выплаты военным — сколько платят после увольнения со службы

26 января 2024
Новость с видео

07:04 Кого будут мобилизовать в ВСУ с 1 февраля только по добровольному согласию — список

23 января 2024

06:30Mirage-2000D: Украина хочет получить самолет, сбивший F-16

20 января 2024

05:38 Отсрочка из-за инвалидности родителей — украинцам указали на важный нюанс

21 января 2024

10:01 Деньги на карте и налоговый контроль — какая сумма может вызвать интерес

23 января 2024

09:55 Лунин летом присоединится к новому клубу — что известно о трансфере

18 января 2024

06:10 От пенсии отберут 20-50% — кто из украинцев может потерять выплаты

Актуальное по теме