Затори на трасі Одеса — Рені — як добратися до кордонів на Одещині

Дорога від Одеси до Паланки. Фото: скриншот

Станом на ранок суботи, 27 січня, на автомобільній трасі Одеса — Рені в напрямку молдавського кордону спостерігаються локальні затори. Проте слід відзначити, що їхні розміри не є значущими, і ситуація на дорозі залишається під контролем.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори на Паланку

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є затор у районі Великого Дальника, Маяк та КПП. Ці ділянки на картах позначені червоним кольором. Подорож до Паланки триватиме сьогодні понад годину. На самому автомобільному пункті пропуску також спостерігаються черги.

Затори на Паланку. Фото: скриншот

Затори на Орлівку

Крім того, на міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області також зафіксовано скупчення машин біля Сарати, Зорі, Татарбунарів, села Холмського та у районі Саф'ян. Перед самим КПП дорога вільна і, за даними картографічного сервісу, становитиме 4 години 14 хвилин.

Затори на Румунію. Фото: скриншот

Нагадаємо, на ранок 27 січня з'явилися оновлені дані щодо перетину західного кордону. України з ЄС та Молдовою. Українців закликають врахувати при плануванні поїздок можливість нестабільної роботи електронних систем контрольних служб на пунктах пропуску.

Також ми повідомляли, що на українських автозаправних станціях оновилась вартість пального. У суботу, 27 січня, ціни на українських АЗС трохи впали. Зниження вартості пального торкнулось бензину всіх марок, а також автогазу та дизелю. Найбільше здешевшав бензин марки А-92. Ціна на нього впала майже на 30 копійок.

Додамо, у 2023 році в Україні продали майже 61 тис. нових легкових машин на загальну суму понад 105,5 млрд грн. Причому більше грошей витратили на купівлю автомобілів не організації, а приватні особи.