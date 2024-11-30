На границе с Молдовой и Румынией – очереди и скопления

Трасса Одесса-Рени. Фото: скриншот

По состоянию на вечер 30 ноября на трассе Одесса-Рени в направлении Молдовы и Румынии зафиксированы пробки. Очереди также наблюдаются на контрольно-пропускных пунктах.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

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Пробки в Молдову

По данным сервиса Google Maps, на дороге в пункт пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" (граница с Молдовой) наблюдается значительное скопление транспорта. Участок близ КПП постепенно "краснеет", что свидетельствует о замедлении движения. Путешествие в Паланку может длиться более часа, а на самом пункте пропуска также есть очереди.

Дорога в Паланку. Фото: скриншот

Кроме того, на КПП "Староказачье — Тудора" большая очередь на прохождение таможенного контроля. Этот участок на карте обозначен оранжевым цветом.

Дорога к Старокозачьему. Фото: скриншот

Пробки в Румынию

На трассе М-15, ведущей к румынской границе, машины скапливаются в пределах населенных пунктов Татарбунары и Сафьяны, а также Орловки и Рени. Чтобы добраться до дунайской границы, придется потратить более четырех часов. В качестве альтернативы водители могут выбрать маршрут через территорию Молдовы.

Пробки на Орловку. Фото: скриншот

Напомним, с завтрашнего дня в Одессе введут новые тарифы на проезд в городском электротранспорте. Также мы сообщали, каким будет тариф на газ для украинцев в декабре.