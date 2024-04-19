Пробки и очереди на выезд за границу — через какой КПП на Одесчине лучше ехать сегодня
Пробки наблюдаются на автомобильной трассе Одесса — Рени в направлении молдавской и румынской границ сегодня вечером, 19 апреля. Кроме этого, также зафиксированы большие очереди из желающих выехать в Молдову через Паланку. Поэтому сейчас лучше воспользоваться КПП "Староказаче", там дорога свободна.
Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб сервиса Google Maps.
Пробки в направлении Паланки
Сейчас в сторону Паланки есть пробка на выезде из Одессы, в районе Маяков и КПП, расположенной в пределах Нижнеднестровского национального природного парка, там пробка достигает около семи километров. Наблюдаются очереди и перед пунктом пропуска. Эти участки на картах обозначены оранжевым цветом.
Пробки по направлению Старокозачьего
А вот на пункте пропуска "Старокозачье" не зафиксированы очереди на пересечение границы. На картах этот участок обозначен синим цветом, что означает свободное движение.
Пробки на Орловке
На международной трассе М-15 на юге Одесской области зафиксировано небольшое скопление машин в пределах Сараты, Кирнички и Холмска. Перед КПП дорога свободна и, по данным картографического сервиса, составит 4 часа 28 минут.
Цены на топливо
Цены на топливо на украинских АЗС изменились. Стоимость бензина существенно выросла. Больше всего подорожал бензин марки А-92 — на 17 копеек. В то же время, дизельное топливо упало в цене — его стоимость снизилась на 11 копеек.
По данным мониторингового сайта, 19 апреля средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:
- A-95+ - 57,95 грн/л;
- А-95 - 54,49 грн/л;
- А-92 - 51,61 грн/л;
- дизельное топливо - 54,41 грн/л;
- сжиженный газ - 27,99 грн/л.
Читайте Новини.LIVE!