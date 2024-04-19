Пробки и очереди на выезд за границу — через какой КПП на Одесчине лучше ехать сегодня

Дорога в Паланку. Фото: скриншот

Пробки наблюдаются на автомобильной трассе Одесса — Рени в направлении молдавской и румынской границ сегодня вечером, 19 апреля. Кроме этого, также зафиксированы большие очереди из желающих выехать в Молдову через Паланку. Поэтому сейчас лучше воспользоваться КПП "Староказаче", там дорога свободна.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб сервиса Google Maps.

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Пробки в направлении Паланки

Сейчас в сторону Паланки есть пробка на выезде из Одессы, в районе Маяков и КПП, расположенной в пределах Нижнеднестровского национального природного парка, там пробка достигает около семи километров. Наблюдаются очереди и перед пунктом пропуска. Эти участки на картах обозначены оранжевым цветом.

Пробка на КПП. Фото: скриншот

Пробки по направлению Старокозачьего

А вот на пункте пропуска "Старокозачье" не зафиксированы очереди на пересечение границы. На картах этот участок обозначен синим цветом, что означает свободное движение.

Дорога на пункте пропуска "Старокозачее". Фото: скриншот

Пробки на Орловке

На международной трассе М-15 на юге Одесской области зафиксировано небольшое скопление машин в пределах Сараты, Кирнички и Холмска. Перед КПП дорога свободна и, по данным картографического сервиса, составит 4 часа 28 минут.

Пробки на Орловке. Фото: скриншот

Цены на топливо

Цены на топливо на украинских АЗС изменились. Стоимость бензина существенно выросла. Больше всего подорожал бензин марки А-92 — на 17 копеек. В то же время, дизельное топливо упало в цене — его стоимость снизилась на 11 копеек.

По данным мониторингового сайта, 19 апреля средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова: