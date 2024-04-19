Затори та черги на виїзд за кордон — через який КПП на Одещині краще їхати сьогодні

Дорога до Паланки. Фото: скриншот

Затори спостерігаються на автомобільній трасі Одеса — Рені в напрямку молдовського та румунського кордонів сьогодні надвечір, 19 квітня. Крім цього, також зафіксовані великі черги з охочих виїхати до Молдови через Паланку. Тому зараз краще скористатися КПП "Старокозаче", там дорога вільна.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори у напрямку Паланки

Наразі у бік Паланки є затор на виїзді з Одеси, у районі Маяків та КПП, що розміщується у межах Нижньодністровського національного природного парку, там затор сягає близько семи кілометрів. Спостерігаються черги й перед самим пунктом пропуску. Ці ділянки на картах позначені помаранчевим кольором.

Затор на КПП. Фото: скриншот

Затори у напрямку Старокозачого

А ось на пункті пропуску "Старокозаче" не зафіксовано черг на перетин кордону. На картах ця ділянка позначена синім кольором, що означає рух вільний.

Дорога на пункті пропуску "Старокозаче". Фото: скриншот

Затори на Орлівку

На міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області зафіксовано невелике скупчення машин у межах Сарати, кирнички та Холмське. Перед самим КПП дорога вільна і, за даними картографічного сервісу, становитиме 4 години 28 хвилин.

Затори на Орлівку. Фото: скриншот

Ціни на пальне

Ціни на пальне на українських АЗС змінилися. Вартість бензину суттєво зросла. Найбільше здорожчав бензин марки А-92 — на 17 копійок. Водночас дизельне пальне упало в ціні — його вартість знизилась на 11 копійок.

За даними моніторингового сайту, 19 квітня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така: