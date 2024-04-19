Затори та черги на виїзд за кордон — через який КПП на Одещині краще їхати сьогодні
Затори спостерігаються на автомобільній трасі Одеса — Рені в напрямку молдовського та румунського кордонів сьогодні надвечір, 19 квітня. Крім цього, також зафіксовані великі черги з охочих виїхати до Молдови через Паланку. Тому зараз краще скористатися КПП "Старокозаче", там дорога вільна.
Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.
Затори у напрямку Паланки
Наразі у бік Паланки є затор на виїзді з Одеси, у районі Маяків та КПП, що розміщується у межах Нижньодністровського національного природного парку, там затор сягає близько семи кілометрів. Спостерігаються черги й перед самим пунктом пропуску. Ці ділянки на картах позначені помаранчевим кольором.
Затори у напрямку Старокозачого
А ось на пункті пропуску "Старокозаче" не зафіксовано черг на перетин кордону. На картах ця ділянка позначена синім кольором, що означає рух вільний.
Затори на Орлівку
На міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області зафіксовано невелике скупчення машин у межах Сарати, кирнички та Холмське. Перед самим КПП дорога вільна і, за даними картографічного сервісу, становитиме 4 години 28 хвилин.
Ціни на пальне
Ціни на пальне на українських АЗС змінилися. Вартість бензину суттєво зросла. Найбільше здорожчав бензин марки А-92 — на 17 копійок. Водночас дизельне пальне упало в ціні — його вартість знизилась на 11 копійок.
За даними моніторингового сайту, 19 квітня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:
- A-95+ — 57,95 грн/л;
- А-95 — 54,49 грн/л;
- А-92 — 51,61 грн/л;
- дизельне пальне — 54,41 грн/л;
- скраплений газ — 27,99 грн/л.
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