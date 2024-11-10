Пробки на трассе Одесса-Рени: ситуация на КПП 10 ноября

Трасса Одесса — Рени. Фото: скриншот

Утром 10 ноября на трассе Одесса-Рени образовались значительные пробки из-за высокой интенсивности движения к южным границам. Водители, направляющиеся в Молдову и Румынию, сталкиваются с длительными задержками из-за проверки документов и ДТП на автодороге.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб сервиса Google Maps.

Читайте также:

Пробки в Паланку и Старокозачье

Утро воскресенья принесло новые вызовы для водителей, путешествующих по трассе Одесса-Рени в направлении южных границ Украины. На подъездах к контрольно-пропускным пунктам в Паланке и Старокозачьем наблюдаются масштабные пробки, что приводит к серьезному замедлению движения. На участке перед КПП расположенном в Нижнеднестровском национальном парке, пробки обозначены красным цветом, что свидетельствует о почти полной остановке движения.

Дорога на Паланку. Фото: скриншот

Похожая ситуация сложилась на КПП "Старокозачье — Тудора", где карта также показывает оранжевый цвет из-за замедленного движения. Водители вынуждены ждать из-за очередей въезда и выезда из страны.

Дорога на Старокозачье. Фото: скриншот

Пробки в Орловку и Рени

Сложная обстановка сохраняется и на международной трассе М-15 вблизи Орловки, где движение значительно затруднено из-за аварии перед поворотом на Суворово. Ощутимы пробки наблюдаются также вблизи Татарбунаров и Измаила, а на КПП "Орловка" большая очередь для выезда в Румынию.

Дорога на Орловку. Фото: скриншот

На КПП "Рени — Джюрджюлешть" ситуация немного лучше: очередей на выезд из Украины нет, однако на въезде в страну образовалась пробка. Водителям, которые планируют пересекать границу в этом направлении, советуют учесть возможные задержки.

Дорога на Рени. Фото: скриншот

Напомним, в Украине ожидается рост цен и на бензин и дизельное топливо в 2025 году. На днях эксперты дали ряд советов водителям на зимний период. В частности, если авто стоит, по меньшей мере, три месяца, то может испортиться бензин.