Затори на трасі Одеса-Рені: ситуація на КПП 10 листопада

Траса Одеса — Рені. Фото: скриншот

Зранку 10 листопада на трасі Одеса — Рені утворилися значні затори через високу інтенсивність руху до південних кордонів. Водії, що прямують до Молдови та Румунії, стикаються з тривалими затримками через перевірку документів та ДТП на автошляху.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори до Паланки та Старокозачого

Ранок неділі приніс нові виклики для водіїв, що подорожують трасою Одеса — Рені у напрямку південних кордонів України. На під’їздах до контрольно-пропускних пунктів у Паланці та Старокозачому спостерігаються масштабні затори, що спричиняють серйозне уповільнення руху. На ділянці перед КПП розташованому в Нижньодністровському національному парку, затори позначено червоним кольором, що свідчить про майже повну зупинку руху.

Дорога до Паланки. Фото: скриншот

Схожа ситуація склалася на КПП "Старокозаче — Тудора", де карта також показує помаранчевий колір через сповільнений рух. Водії змушені чекати через черги на в’їзд і виїзд з країни.

Дорога до Старокозачого. Фото: скриншот

Затори до Орлівки та Рені

Складна обстановка зберігається і на міжнародній трасі М-15 поблизу Орлівки, де рух значно ускладнено через аварію перед поворотом на Суворове. Відчутні затори спостерігаються також поблизу Татарбунарів та Ізмаїла, а на КПП "Орлівка" велика черга для виїзду в Румунію.

Дорога до Орлівки. Фото: скриншот

На КПП "Рені — Джюрджюлешть" ситуація трохи краща: черг на виїзд з України немає, проте на в’їзді до країни утворився затор. Водіям, які планують перетинати кордон у цьому напрямку, радять врахувати можливі затримки.

Дорога до Рені. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Україні очікується зростання цін і на бензин та дизельне пальне у 2025 році. Днями експерти дали низку порад для водіїв на зимовий період. Зокрема, якщо авто стоїть щонайменше три місяці, то може зіпсуватися бензин.