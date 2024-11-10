Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Затори та ДТП — ситуація на трасі Одеса-Рені ускладнена arrow

Затори та ДТП — ситуація на трасі Одеса-Рені ускладнена

10 листопада 2024 10:40
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Затори на трасі Одеса-Рені: ситуація на КПП 10 листопада
Траса Одеса — Рені. Фото: скриншот
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Зранку 10 листопада на трасі Одеса — Рені утворилися значні затори через високу інтенсивність руху до південних кордонів. Водії, що прямують до Молдови та Румунії, стикаються з тривалими затримками через перевірку документів та ДТП на автошляху.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

Читайте також:

Затори до Паланки та Старокозачого

Ранок неділі приніс нові виклики для водіїв, що подорожують трасою Одеса — Рені у напрямку південних кордонів України. На під’їздах до контрольно-пропускних пунктів у Паланці та Старокозачому спостерігаються масштабні затори, що спричиняють серйозне уповільнення руху. На ділянці перед КПП розташованому в Нижньодністровському національному парку, затори позначено червоним кольором, що свідчить про майже повну зупинку руху. 

Затори та ДТП — ситуація на трасі Одеса-Рені ускладнена - фото 1
Дорога до Паланки. Фото: скриншот

Схожа ситуація склалася на КПП "Старокозаче — Тудора", де карта також показує помаранчевий колір через сповільнений рух. Водії змушені чекати через черги на в’їзд і виїзд з країни.

Затор до Старокозачого
Дорога до Старокозачого. Фото: скриншот

Затори до Орлівки та Рені

Складна обстановка зберігається і на міжнародній трасі М-15 поблизу Орлівки, де рух значно ускладнено через аварію перед поворотом на Суворове. Відчутні затори спостерігаються також поблизу Татарбунарів та Ізмаїла, а на КПП "Орлівка" велика черга для виїзду в Румунію.

Затори та ДТП — ситуація на трасі Одеса-Рені ускладнена - фото 3
Дорога до Орлівки. Фото: скриншот

На КПП "Рені — Джюрджюлешть" ситуація трохи краща: черг на виїзд з України немає, проте на в’їзді до країни утворився затор. Водіям, які планують перетинати кордон у цьому напрямку, радять врахувати можливі затримки.

Затор до Рені
Дорога до Рені. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Україні очікується зростання цін і на бензин та дизельне пальне у 2025 році. Днями експерти дали низку порад для водіїв на зимовий період. Зокрема, якщо авто стоїть щонайменше три місяці, то може зіпсуватися бензин.

затори Одеса черги на кордоні Одеська область Одеська ОДА Новини Одеси

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

11:40 Трамп здобуває перемогу в усіх "хитких" штатах — що це означає

11:17 Ситуація у морях — кораблі РФ зникли з Чорного моря

11:15 Боррель розповів, чи з'являться інструктори ЄС в Україні

10:52 Українець Чухаджян у конкурентному бою не став чемпіоном світу

10:47 Рекордна кількість дронів над Україною — скільки збила ППО

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році - 80x80

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

10:46 Мешканець Куп'янська побив чоловіка — як його покарав суд

10:40 Затори та ДТП — ситуація на трасі Одеса-Рені ускладнена

10:18 Кількість постраждалих внаслідок атаки на Одесу зросла

10:13 Ворог завдав масованого удару по Запорізькій області

10:13 Уряд пропонує зміни до бюджету-2025 — на що витратять кошти

11:40 Трамп здобуває перемогу в усіх "хитких" штатах — що це означає

11:17 Ситуація у морях — кораблі РФ зникли з Чорного моря

11:15 Боррель розповів, чи з'являться інструктори ЄС в Україні

10:52 Українець Чухаджян у конкурентному бою не став чемпіоном світу

10:47 Рекордна кількість дронів над Україною — скільки збила ППО

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році - 80x80

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

10:46 Мешканець Куп'янська побив чоловіка — як його покарав суд

10:40 Затори та ДТП — ситуація на трасі Одеса-Рені ускладнена

10:18 Кількість постраждалих внаслідок атаки на Одесу зросла

10:13 Ворог завдав масованого удару по Запорізькій області

10:13 Уряд пропонує зміни до бюджету-2025 — на що витратять кошти

06:09 Газ, вугілля чи дрова — чим в Україні вигідніше опалювати будинок

05:58 Пісні для застілля та сміття — що безкоштовно віддають на OLX

9 листопада 2024
Ексклюзив

06:34 Перевірка мобільного співробітниками ТЦК — наскільки це законно

8 листопада 2024
Ексклюзив

23:56 Ліквідація МСЕК — як отримати інвалідність у наступному році

10:38 Від Зеленського до Нікітюк — хто з відомих українців грав у КВК

Ексклюзив

05:01 Актори, музиканти та президенти — як КВК змінює життя

7 листопада 2024
Ексклюзив

18:21 Фейки про мобілізацію — одеський юрист розповів про покарання

6 листопада 2024

06:40 Золото дорожчає — вартість дорогоцінних металів у листопаді

5 листопада 2024

17:33 Гарріс чи Трамп — яких змін очікують одесити

06:58 Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

Text

21:45 Мер Миколаєва відповів, для чого Путін накопичував ракети

Text

19:07 Скандальний закон про дрова, — ефір Остаповець_LIVE

Text

14:48 Міцні морози от-от скують Україну — коли області замете снігом

8 листопада 2024
Text

18:13 Старт опалювального сезону в Одесі — кому вже дали тепло

Text

18:08 Сєнкевич назвав кількість жертв у Миколаєві з початку війни

Text

17:50 Заява Кулеби про Трампа та підтримка від США — ефір Вечір.LIVE

Text

17:05 Сєнкевич прокоментував перший штраф за дрова без документів

Text

16:38 Попенко пояснив, чому українці платять за ледь теплі батареї

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році - 80x80

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

Text

16:27 Як Миколаїв долає виклики мобілізації — відповідь Сєнкевича

Text

16:13 Хом'як спрогнозував, на що буде спрямована політика Трампа

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:22Що не казати працівнику ТЦК, якщо це ваш друг чи родич

29 жовтня 2024

18:43 Хто підлягає мобілізації у листопаді 2024 року першочергово

28 жовтня 2024

09:08 Окупанти готуються до перекидання військ на ТОТ Запоріжжя

2 листопада 2024

06:22Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте

4 листопада 2024

13:08 Поза межами спадщини — які активи не переходять нащадкам

7 листопада 2024

07:34 Можна поплатитися — де категорично заборонено брати дрова

4 листопада 2024

16:59 Тисячу від Зеленського можна буде отримати готівкою — деталі

09:59 Де в Україні можна офіційно купити дрова та скільки коштує 1 м³

1 листопада 2024

23:27 Чоловік вважав ТЦК незаконною організацією — що вирішив суд

5 листопада 2024

08:02 Сержант запасу подав позов проти ТЦК через штраф — що вирішив суд