Пробки в сторону Паланки и очереди на КПП — с поездкой за границу стоит подождать

Пробка в сторону Паланки. Фото: скриншот

Пробки наблюдаются на автомобильной трассе Одесса — Рени в направлении молдавской и румынской границ сегодня утром, 20 апреля. Кроме этого, также зафиксированы большие очереди из желающих выехать в соседнюю страну через Старокозачье.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

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Пробки в направлении Паланки

Сейчас в сторону Паланки есть пробка на выезде из Одессы, в районе Маяков и КПП, которая размещается в пределах Нижнеднестровского национального природного парка, там пробка уже достигает трех километров. Наблюдаются очереди и перед пунктом пропуска. Эти участки на картах обозначены оранжевым и черным цветом.

Дорога в Паланку. Фото: скриншот

Пробки по направлению Староказачьего

На пункте пропуска "Староказачье" также зафиксирована очередь на пересечение границы. Размеры ее достаточно внушительны и достигают нескольких километров. На картах этот участок постепенно краснеет, что означает очень затрудненное движение.

Очередь на КПП "Староказачье". Фото: скриншот

Пробки на Орловку

А вот на международной трассе Одесса — Рени на отрезке дальше Паланки пробок не зафиксировано. В Румынию дорога свободна, перед самим КПП "Орловка" очередей нет.

Цены на топливо

Цены на горючее на автозаправочных станциях Украины снова обновили. Стоимость бензина А-95+, а также дизтоплива и автогаза осталась на уровне предыдущего дня. Однако цены на бензин А-95 и А-92 выросли — на 4 и 2 копейки соответственно.

По данным мониторингового сайта, 20 апреля средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова: