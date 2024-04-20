Затори у бік Паланки та черги на КПП — з поїздкою за кордон варто почекати

Затор у бік Паланки. Фото: скриншот

Затори спостерігаються на автомобільній трасі Одеса — Рені в напрямку молдовського та румунського кордонів сьогодні зранку, 20 квітня. Крім цього, також зафіксовані великі черги з охочих виїхати до сусідньої країни через Старокозаче.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори у напрямку Паланки

Наразі у бік Паланки є затор на виїзді з Одеси, у районі Маяків та КПП, що розміщується у межах Нижньодністровського національного природного парку, там затор уже сягає близько трьох кілометрів. Спостерігаються черги й перед самим пунктом пропуску. Ці ділянки на картах позначені помаранчевим та чорним кольором.

Дорога до Паланки. Фото: скриншот

Затори у напрямку Старокозачого

На пункті пропуску "Старокозаче" також зафіксована черга на перетин кордону. Розміри її досить значні й сягають декількох кілометрів. На картах ця ділянка поступово червонішає, що означає дуже утруднений рух.

Черга на КПП "Старокозаче". Фото: скриншот

Затори на Орлівку

А ось на міжнародній трасі Одеса — Рені на відрізку, що дальше за Паланкою заторів не зафіксовано. До Румунії дорога вільна, перед самим КПП "Орлівка" черг немає.

Ціни на паливо

Ціни на пальне на автозаправних станціях України знову оновили. Вартість бензину А-95+, а також дизпалива та автогазу залишилась на рівні попереднього дня. Проте ціни на бензин А-95 та А-92 зросли — на 4 та 2 копійки відповідно.

За даними моніторингового сайту, 20 квітня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така: