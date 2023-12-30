Пробки в направлении Молдовы и Румынии — какая сейчас ситуация с КПП на Одесчине

Карта пробок на КПП "Паланка - Маяки - Удобное". Фото: скриншот

По состоянию на 13:00 30 декабря на трассе Одесса – Рени в сторону молдавской границы наблюдаются значительные пробки. Кроме того, по дороге в Румынию также затруднено движение автомобилей.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб сервиса Google Maps.

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Пробки на Паланку

Сейчас в сторону пункта пропуска "Паланка - Маяки - Удобное" есть пробка в районе Сухого Лимана и перед КПП. На последнем участке пробка достигает нескольких километров, движение транспорта очень затруднено. Поездка в Паланку продлится сегодня более двух часов.

Пробки на Паланку. Фото: скриншот

Также есть очереди на границе. Они тянутся с самой трассы.

Актуальна ситуация на пункте пропуска Паланка – Маяки – Удобное. Фото: онлайн-камеры

Пробки на Орловке

На международной трассе М-15 на юге Одесской области наблюдается незначительное скопление машин в пределах Сараты и на самом пункте пропуска. Также есть альтернативный маршрут, почти полностью пролегающий через территорию Молдовы.

Пробки на Орловке. Фото: скриншот

Больше об авто

Напомним, мы писали какие машины имеют высшую пожарную опасность . Несмотря на установившийся общественный стереотип, взрывоопасность электромобилей сильно преувеличена. Статистка неумолима, количество возгораний электрокаров нельзя даже примерно сравнить с аналогичными чрезвычайными ситуациями с участием ДВС, особенно гибридов.