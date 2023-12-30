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Затори у напрямку Молдови та Румунії — яка зараз ситуація з КПП на Одещині

30 грудня 2023 13:10
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Затори у напрямку Молдови та Румунії — яка зараз ситуація з КПП на Одещині
Карта заторів на КПП "Паланка — Маяки — Удобне". Фото: скриншот
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Станом на 13:00 30 грудня на трасі Одеса — Рені у бік молдавського кордону спостерігаються значні затори. Крім того, дорогою до Румунії також ускладнений рух автівок.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори на Паланку

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є затор у районі Сухого Лиману та перед КПП. На останній ділянці затор сягає декількох кілометрів, рух транспорту дуже ускладнений. Подорож до Паланки триватиме сьогодні понад дві години.

Затори на Паланку. Фото: скриншот

Також є черги на самому кордоні. Вони тягнуться аж з самої траси.

Актуальна ситуація на пункті пропуску Паланка — Маяки — Удобне. Фото: онлайн-камери

Затори на Орлівку

Наразі на міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області спостерігаються незначне скупчення машин у межах Сарати та на самому пункті пропуску. Також є альтернативний маршрут, який майже повністю пролягає через територію Молдови.

Затори на Орлівку. Фото: скриншот

Більше про авто

Нагадаємо, ми писали які машини мають вищу пожежну небезпеку. Попри усталений суспільний стереотип, вибухонебезпечність електромобілів сильно перебільшена. Статистка невблаганна, кількість загорянь електрокарів не можна навіть приблизно порівняти з аналогічними надзвичайними ситуаціями за участю ДВЗ, а особливо гібридів.

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