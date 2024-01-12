Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Пробки в обе стороны — как из Одессы добраться до границ в пятницу вечером arrow

Пробки в обе стороны — как из Одессы добраться до границ в пятницу вечером

12 января 2024 18:10
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Пробки в обе стороны — как из Одессы добраться до границ в пятницу вечером
Дорога на Паланку. Фото: скриншот
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

По состоянию на вечер 12 января на трассе Одесса — Рени зафиксировано несколько пробок в сторону молдавской границы. Кроме того, есть очереди и на самых контрольно-пропускных пунктах. Также трафик усложняет и гололедица на дорогах.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

Читайте также:

Пробки на Паланку

В сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть несколько пробок в пределах природного парка. Также существует скопление машин на выезде из самого города. Сейчас на путь в Паланку придется потратить 1 час 25 минут, однако из-за проверки документов это время может затянуться.

Пробки на Паланку. Фото: скриншот

Пробки на Орловке

Кроме того, на международной трассе М-15 на юге Одесской области также зафиксировано скопление машин возле населенного пункта Удобное сразу за молдавской границей. Также есть незначительные пробки в Сарате и у самой Орловки. Дорога до Дуная, по данным картографического сервиса, будет составлять 4 часа 30 минут.

Пробки на Орловке. Фото: скриншот

Напомним, на сегодня, 12 января, обновлена информация о пересечении западной границы Украины с ЕС и Молдовой. Однако следует учесть вероятную нестабильность работы электронных систем контрольных служб на пунктах пропуска.

Одесса
Молдова
граница
КПП
Румыния
Одесская область
Новости Одессы
очереди

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:00 В Раде хотят освободить от бронирования еще одну категорию мужчин — о ком идет речь

2 января 2024

22:43 В Украине хотят мобилизовать еще две категории лиц из-за их специальности

7 января 2024
Новость с видео

06:36В ВМС рассказали, может ли Россия высадить десант в Одессе и Николаеве

8 января 2024

04:08 Притула объяснил, как исправить ключевую проблему мобилизации в Украине

10 января 2024
Новость с фото

04:17 Готовьтесь, это будет нелегко — найдите владельца собаки за 11 секунд

4 января 2024

09:39 На границе с Польшей задержали директора Львовской мебельной фабрики — что произошло

7 января 2024
Новость с фото

14:45 Народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра накроют лютые морозы

10 января 2024

05:58Что ждет мобилизованных в воинской части — рассказ военного

1 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 января — полный список

30 декабря 2023
Новость с видео

09:05 Рецепт салата "снежная красавица", от которого невозможно оторваться

Актуальное по теме