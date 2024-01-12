Пробки в обе стороны — как из Одессы добраться до границ в пятницу вечером

Дорога на Паланку. Фото: скриншот

По состоянию на вечер 12 января на трассе Одесса — Рени зафиксировано несколько пробок в сторону молдавской границы. Кроме того, есть очереди и на самых контрольно-пропускных пунктах. Также трафик усложняет и гололедица на дорогах.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

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Пробки на Паланку

В сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть несколько пробок в пределах природного парка. Также существует скопление машин на выезде из самого города. Сейчас на путь в Паланку придется потратить 1 час 25 минут, однако из-за проверки документов это время может затянуться.

Пробки на Паланку. Фото: скриншот

Пробки на Орловке

Кроме того, на международной трассе М-15 на юге Одесской области также зафиксировано скопление машин возле населенного пункта Удобное сразу за молдавской границей. Также есть незначительные пробки в Сарате и у самой Орловки. Дорога до Дуная, по данным картографического сервиса, будет составлять 4 часа 30 минут.

Пробки на Орловке. Фото: скриншот

Напомним, на сегодня, 12 января, обновлена информация о пересечении западной границы Украины с ЕС и Молдовой. Однако следует учесть вероятную нестабильность работы электронных систем контрольных служб на пунктах пропуска.