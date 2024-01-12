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Затори в обидва боки — як з Одеси дістатися до кордонів у пʼятницю ввечері

12 січня 2024 18:10
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Затори в обидва боки — як з Одеси дістатися до кордонів у пʼятницю ввечері
Дорога на Паланку. Фото: скриншот
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Станом на вечір 12 січня на трасі Одеса — Рені зафіксовано декілька заторів у бік молдавського кордону. Крім того, існують черги й на самих контрольно-пропускних пунктах. Також трафік ускладнює й ожеледиця на дорогах.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори на Паланку

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є декілька заторів у межах природного парку. Також існує скупчення машин на виїзді з самого міста. Наразі на шлях до Паланки доведеться витратити 1 годину 25 хвилин, однак через перевірку документів цей час може затягнутися. 

Затори на Паланку. Фото: скриншот

Затори на Орлівку

Крім того, на міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області також зафіксовано скупчення машин біля населеного пункту Удобне, що одразу за молдовським кордоном. також є незначні затори у Сараті та біля самої Орлівки. Дорого до Дунаю, за даними картографічного. сервісу, становитиме 4 години 30 хвилин. 

Затори на Орлівку. Фото: скриншот

Нагадаємо, станом на сьогодні, 12 січня, оновлено інформацію щодо перетину західного кордону України з ЄС та Молдовою. Однак варто взяти до уваги ймовірну нестабільність роботи електронних систем контрольних служб на пунктах пропуску. 

Одеса
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Одеська область
Новини Одеси
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