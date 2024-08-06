Мобилизация в Украине 2024: что делать в случае незаконного задержания военными

Мужчине выписывают повестку. Фото: armyinform

Мобилизация в Украине продолжается, а ее меры усиливаются. В сети появляются все больше скандальных видео с силовым задержанием ТЦК военнообязанных мужчин не только на улицах и общественном транспорте, но уже и в личных авто. Однако, насколько это регламентировано законом?

О том, что делать, если незаконно задержали военнообязанного, журналисты Новини.LIVE спросили у юриста Лады Бурич.

Читайте также:

Мобильные блокпосты — законны ли они

После вступления в силу обновленного закона о мобилизации любые блокпосты или пропускные пункты разрешены. Во время войны они ужесточают меры безопасности и могут осуществлять поверхностный осмотр транспорта. По словам юриста, таким образом на улицах представители ТЦК могут остановить любой автомобиль для уточнения данных.

"Сейчас действительно есть полномочия, у нас были определенные изменения в законодательстве и сейчас постановление 560 предусматривает, что соответствующие лица из группы оповещения: представители ТЦК, представители правоохранительных органов имеют право проверять военно-учетные документы лиц. Поэтому действительно такая остановка возможна", — рассказывает юрист Лада Бурич.

Юрист Лада Бурич. Фото: Новини.LIVE

Однако в то же время юрист отмечает, что такие проверки должны быть обоснованы четкими основаниями. А остановившийся человек имеет право попросить документы лица, которое его остановило. Уже после этого должны проходить процедуры по проверке транспортного средства или собственно водителя.

"У нас действует определенное законодательство относительно оснований остановки и осмотра. Его никто не отменял и поэтому, конечно, останавливающее лицо оно имеет право уточнить основания такой остановки, ознакомиться со всеми документами. Возможно, себе зафиксировать, если будут какие-то нарушения при осмотре", — добавляет специалист.

Также важным моментом является то, что вручать повестку может любой государственный орган или правоохранитель в публичных местах. Но она должна быть обязательно заполнена на конкретного человека и иметь печать. Кроме того, повестку нельзя выписать на блокпосте и сразу же ее вручить.

"Повестки должны быть выписаны до этого, по определенному приказу руководителя ТЦК, с определенной печатью, подписью и так далее. В противном случае выписка таких повесток по факту не законна", — отмечает специалист.

Повестка в руках мужчины. Фото: УНИАН

Задержание силой

Также важным моментом является то, что задержание военнообязанного с физической силой вообще противозаконно и нарушает правила поведения. Направить человека в ТЦК имеют право только полицейские и только для составления протокола о том, что данное лицо отказалось уточнять свои данные.

"Непосредственно сам работник ТЦК не имеет права вас силой задерживать и вести в здание ТЦК. Соответственно, силовая мобилизация, она не законна. Вообще, применение какой-либо силы к лицу не является законным. Это непосредственно нарушение норм мобилизационного законодательства", — отмечает госпожа Бурич.

Но задержать также можно не по любым причинам, а только в том случае, если человек не имеет военно-учетного документа или находится в розыске. И после этого сообщить этому человеку об административном правонарушении.

Юрист о силовом задержании. Фото: Новини.LIVE

Какой алгоритм действий:

нарушение должно быть зафиксировано протоколом;

зафиксировать время задержания;

человек имеет право известить о своем местонахождении;

позвонить по телефону адвокату (при наличии).

"Все эти нюансы необходимо отслеживать. Ведь задержание может длиться не более трех часов. То есть собственное содержание в ТЦК. И то, что мы слышим, что держат там людей в течение суток или даже больше, обычно грубое нарушение и незаконное", — говорит Лада Бурич.

Видеофиксация после задержания

Вместе с тем юрист рекомендует снимать на камеру все действия, которые происходят после задержания. Ведь фиксация со стороны ТЦК пока не завершена и бодикамеры есть только у полицейских. Однако может быть момент, когда устройство может забрать.

"Если вы понимаете, что ни полиция, ни ТЦК на видео не фиксируют все эти действия, соответственно нужно доставать свой телефон и осуществлять это фиксирование. Эти лица осуществляют непосредственно свои служебные полномочия во время таких действий и, соответственно, их можно снимать, особенно, если наличествуют нарушения, однако на практике часто это очень усложняется и мы знаем такие случаи, когда телефоны просто отбираются и, соответственно, такая возможность не предоставляется лицу", — отмечает правозащитница.

Лада Бурич о фиксации действий после задержания.

​​​​Фото: Новини.LIVE

Также специалист советует написать или позвонить адвокату для предоставления юридической помощи. Полиция и ТЦК не имеют права отбирать личные вещи, в частности смартфоны и другие гаджеты. Поэтому, если это произошло, необходимо писать заявление о возвращении и указать точную дату и время.

"В таких случаях надо действительно иметь скорую реакцию, пока у вас есть телефон. Не ждать, не медлить и в этот же момент сообщать адвокату или ближайшим родственникам, которым вы можете позвонить. Если вы уже оказались в ТЦК и у вас уже забрали телефон, тогда надо понимать, как действовать, оповестить, вы можете требовать вернуть свой телефон, опять же, письменно писать об этом заявления", — констатирует юрист.

Отрицание решения ВВК

Военнообязанному человеку необходимо четко понимать, что в случае проблем со здоровьем нельзя приходить на военно-врачебную комиссию без каких-либо подтверждающих документов. Если они есть, то обжаловать решение ВВК будет проще. Но все зависит от уровня и качества этой ВВК.

"Обычно такое обжалование означает, что вас отправляют на повторное медицинское освидетельствование, с учетом тех медицинских документов и справок. И они свидетельствуют, что действительно этот обзор предварительный медицинский был неэффективен и не соответствует реальной картине и реальным диагнозам", — добавляет юрист.

Юристка об обжаловании решения ВВК. Фото: Новини.LIVE

В то же время необходимо обращать внимание на то, какой именно вывод вынесла военно-врачебная комиссия, ведь эти документы не всегда показывают военнообязанному. И человек может даже и не знать, какой у него установлен уровень годности. Поэтому, в любом случае, нужно требовать копии, чтобы добавить их к заявлению на перекомиссию.

"Можно указывать в таком заявлении, что в определенные даты была проведена ВВК, соответственно такое было принято решение, и мы его обжалуем. Это непосредственно копия, ее нужно приобщать. Но надо понимать, что обжаловать можно и без нее", — рассказывает Бурич.

Также важен момент относительно самой процедуры прохождения военно-врачебной комиссии. Правозащитница отмечает, что минимального срока прохождения ВВК нет. То есть так называемая "15-минутная проверка" вполне законна.

"У нас есть максимальный срок прохождения ВВК — это 14 дней, поэтому оперировать по 15 минутам сложно. Однако мы все понимаем, что за 15 минут вряд ли можно установить действительно полностью картину, насколько человек болен или здоров, пригоден ли он или нет, по сути, это же и есть цель проведения соответствующей комиссии", — подчеркивает юрист.

Правозащитница о сроках прохождения ВВК. Фото: Новини.LIVE

Поэтому в случае некорректных выводов военно-врачебной комиссии необходимо иметь всю так называемую "доказательную базу". Особенно в случае с хроническими заболеваниями.

"Пригодный" человек с инвалидностью

В обновленном законе о мобилизации лица с третьим и некоторые лица со второй группой инвалидности подлежат призыву на военную службу. Их список прописан. Однако встречались случаи, когда пригодными признавали даже людей с пороками сердца и эпилепсией. Как говорит правовед, в таком случае необходимо обращаться в правоохранительные органы с документами о наличии тяжелой болезни.

"Так происходит, потому что ВВК очень часто не содержит объем всех возможных обследований, исследований, анализов и врачей, которые должны быть, если это какие-то определенные специфические болезни. То есть человека могут и должны направить на дообследование, если он состоит на учете определенных специалистов, однако это должно быть документально подтверждено", — добавляет правозащитница.

Юрист о людях с инвалидностью. Фото: Новини.LIVE

Однако даже признание пригодности не отменяет статус личности с инвалидностью. Такой человек может служить на тыловых должностях, но только в случае подтверждения. Все необходимые документы нужно иметь при себе.

"Очень важно различать право на отсрочку и непосредственно оформление отсрочки, потому что многие, мы знаем, сталкиваемся, что они думают, что вот у меня есть инвалидность и все, меня не могут мобилизовать. Но на практике сталкиваемся с тем, что необходимо уйти оформить отсрочку и только после этого можно быть спокойным по вопросам мобилизации. Пока такая отсрочка не оформлена, человека могут призвать", — заключает Лада Бурич.

Стоит отметить, что общая мобилизация в Украине продолжается с 24 февраля 2022, когда Россия пришла в нашу страну с полномасштабной войной, что и стало ее причиной. С мая этого года возраст военнообязанный снизился до 25 лет, что позволило войску получить дополнительные силы.