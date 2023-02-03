Зацелованный и счастливый: одесский зоопарк готовит новый клип ко Дню влюбленных
Директор зверинца Игорь Беляков не перестает удивлять креативными идеями особенно накануне праздников. На этот раз он готовит что-нибудь интересное ко Дню святого Валентина, которое отмечают 14 февраля.
О подготовке нового клипа стало известно на странице Одесского зоопарка.
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Клипы от Одесского зоопарка
Первый клип с начала полномасштабного вторжения был в грядущий Хэллоуин и назвали "Погиби, вся нечистая сила", в конце которого "выбили" путина. Просмотреть его можно в материале Новини.LIVE.
Второе видео посвятили новому году. На этот раз работники решили показать сказку "Алиса в стране чудес". Традиционно в главной роли был директор Игорь Беляков. На этот раз он превратился в роль Шляпника.
Первый Отметим, что зоопарк очень нуждается в помощи. Для животных нужно иметь запасы кормов, потому что зимой животные едят больше. Благодаря поставщикам и волонтерам проблем с продуктами не будет. Одесситы также часто приносят корм и другое лакомство для животных. А еще зверинцу помогают коллеги из дружеских зоопарков: из Берлина, Праги, Варшавы и других.
Одесситы постепенно привыкают к экстренным или плановым отключениям света. Но пристроиться к графикам животным невозможно. Как исходит из ситуации Одесский зоопарк и с какими трудностями приходится сталкиваться каждый день? Журналистка Новини.LIVE побывала в одесском зверинце и пообщалась с директором Игорем Беляковым.
Между тем, в 2022 году в Одесском зоопарке появилось много малышей. Счастливыми родителями стали лани, муфлоны, антилопы, зебра, обыкновенные выверки, хорьки и многие другие. По традиции одесситы выбрали имена новорожденным животным. А совсем недавно, на Рождество, в зверинце родилось двое ягнят, а в День Святого Николая в семействе лам родился детеныш.