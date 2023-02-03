Зацілований та щасливий: одеський зоопарк готує новий кліп до Дня закоханих
Директор звіринця Ігор Бєляков не перестає дивувати креативними ідеями особливо, напередодні свят. Цього разу він готує щось цікавеньке до Дня святого Валентина, яке відзначають 14 лютого.
Про підготовку нового кліпу стало відомо на сторінці Одеського зоопарку.
-
Студія "Квартал 95" презентує новий сезон сатирично-патріотичного серіалу "Бункер": коли дивитися
-
Бігли по засніжених полях до Молдови: прикордонники Одещини затримали ухилянтів
-
"Проведення Олімпіади опиниться під питанням": Віталій Кличко розкритикував МОК через росіян
-
Штрафи 17 тис. грн та позбавлення прав: українським водіям нагадали, за що загрожує серйозне покарання
-
Ворог не пройде: на півночі посилено охороняють об’єкти критичної інфраструктури від диверсантів
-
В Укренерго розповіли про ситуацію у вітчизняній енергосистемі: чи наявний дефіцит потужності
-
"Ви так підступливо напали": Лобода презентувала відверту патріотичну пісню-звернення до окупантів
-
"Російський паспорт" ексзаступника міністра оборони: журналіст Ткач вибачився за оприлюднений фейк
-
Шольц назвав війну в Україні давно задуманим планом рф
-
"На кону зв'язки та гроші": зірка українського спорту прокоментувала скандальну позицію МОК
Кліпи від Одеського зоопарку
Перший кліп з початку повномасштабного вторгнення був до прийдешнього Хелловіну та назвали "Згинь, уся нечиста сила", у кінці якого "вибили" путіна. Подивитись його можна в матеріалі Новини.LIVE.
Друге відео присвятили новому року. Цього разу працівники вирішили показати казку "Аліса в країні див". Традиційно у головній ролі був директор Ігор Бєляков. На цей раз він перевтілився у роль Капелюшника.
Перший Зазначимо, що зоопарк дуже потребує допомоги. Для тварин треба мати запаси кормів, бо взимку тварини їдять більше. Завдяки постачальникам й волонтерам проблем з продуктами не буде. Одесити також часто приносять корм та інші ласощі для тварин. А ще звіринцю допомагають колеги з дружніх зоопарків: з Берліна, Праги, Варшави та інших.
Одесити поступово звикають до екстрених чи планових відключень світла. Але прилаштуватися до графіків тваринам — неможливо. Як виходить із ситуації Одеський зоопарк і з якими труднощами доводиться стикатися щодня? Журналістка Новини.LIVE побувала в одеському звіринці та поспілкувалася з директором Ігорем Бєляковим.
Тим часом у 2022 році в Одеському зоопарку з'явилося багато малят. Щасливими батьками стали лані, муфлони, антилопи, зебра, вивірки звичайні, тхори та багато інших. За традицією, одесити обрали імена новонародженим тваринам. А зовсім нещодавно, на Різдво, у звіринці народилося двоє ягнят, а у День Святого Миколая у сімействі лам народилося дитинча.