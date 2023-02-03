Ми в соцмережах:

Регіони
Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Зацілований та щасливий: одеський зоопарк готує новий кліп до Дня закоханих arrow

Зацілований та щасливий: одеський зоопарк готує новий кліп до Дня закоханих

3 лютого 2023 12:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Одеський зоопарк готує новий кліп до Дня закоханих
В головній ролі традиційно директор зоопарку
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Директор звіринця Ігор Бєляков не перестає дивувати креативними ідеями особливо, напередодні свят. Цього разу він готує щось цікавеньке до Дня святого Валентина, яке відзначають 14 лютого.

Про підготовку нового кліпу стало відомо на сторінці Одеського зоопарку.

Читайте також:

Кліпи від Одеського зоопарку

Перший кліп з початку повномасштабного вторгнення був до прийдешнього Хелловіну та назвали "Згинь, уся нечиста сила", у кінці якого "вибили" путіна. Подивитись його можна в матеріалі Новини.LIVE.

Друге відео присвятили новому року. Цього разу працівники вирішили показати казку "Аліса в країні див". Традиційно у головній ролі був директор Ігор Бєляков. На цей раз він перевтілився у роль Капелюшника.

Перший Зазначимо, що зоопарк дуже потребує допомоги. Для тварин треба мати запаси кормів, бо взимку тварини їдять більше. Завдяки постачальникам й волонтерам проблем з продуктами не буде. Одесити також часто приносять корм та інші ласощі для тварин. А ще звіринцю допомагають колеги з дружніх зоопарків: з Берліна, Праги, Варшави та інших. 

Одесити поступово звикають до екстрених чи планових відключень світла. Але прилаштуватися до графіків тваринам — неможливо. Як виходить із ситуації Одеський зоопарк і з якими труднощами доводиться стикатися щодня? Журналістка Новини.LIVE побувала в одеському звіринці та поспілкувалася з директором Ігорем Бєляковим. 

Тим часом у 2022 році в Одеському зоопарку з'явилося багато малят. Щасливими батьками стали лані, муфлони, антилопи, зебра, вивірки звичайні, тхори та багато інших. За традицією, одесити обрали імена новонародженим тваринам. А зовсім нещодавно, на Різдво, у звіринці народилося двоє ягнят, а у День Святого Миколая у сімействі лам народилося дитинча.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

03:10 8 речей, які в 2022 році різко втратять свою популярність

13:17 Яке безоплатне лікування можуть отримати онкопацієнти: перелік послуг

13:13 Студія "Квартал 95" презентує новий сезон сатирично-патріотичного серіалу "Бункер": коли дивитися

13:10 Бігли по засніжених полях до Молдови: прикордонники Одещини затримали ухилянтів

13:09 "Проведення Олімпіади опиниться під питанням": Віталій Кличко розкритикував МОК через росіян

12:55 Штрафи 17 тис. грн та позбавлення прав: українським водіям нагадали, за що загрожує серйозне покарання

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

12:55 Ворог не пройде: на півночі посилено охороняють об’єкти критичної інфраструктури від диверсантів

12:52 ​​​​​​​В Укренерго розповіли про ситуацію у вітчизняній енергосистемі: чи наявний дефіцит потужності

12:52 "Ви так підступливо напали": Лобода презентувала відверту патріотичну пісню-звернення до окупантів

12:44 "Російський паспорт" ексзаступника міністра оборони: журналіст Ткач вибачився за оприлюднений фейк

12:42 Шольц назвав війну в Україні давно задуманим планом рф

Новина з відео

12:55 Ворог не пройде: на півночі посилено охороняють об’єкти критичної інфраструктури від диверсантів

Новина з відео

11:20 Одеса технічно готова до переходу на графіки відключень світла

Новина з відео

09:49 В окупованому Енергодарі вибухнув автомобіль: росЗМІ повідомляють про смерть колаборанта

Новина з відео

06:57 ​​​​​​​У Німеччині поїзд наїхав на дітей: є загиблі

Новина з відео

23:20 Диктатор путін погрожує Заходу "не лише бронетехнікою"

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

22:18 Зеленський провів засідання Ставки у подвійному форматі: подробиці

Новина з відео

20:38 У Гаазі працюватиме Міжнародний центр розслідування злочинів рф проти України

Новина з відео

19:30 Вибухи під Мелітополем та в Маріуполі: стали відомі подробиці

Новина з відео

19:21 Зеленський звернувся до учасників Національного молитовного сніданку: що сказав

Новина з відео

18:00 Гороскоп на 3 лютого: Овнам — приємна зустріч, Водоліям — важлива новина

08:00 Що чекати від гривні в 2023 році

Ексклюзив

17:30 "Найближчі місяці будуть важкими. Слід приготуватися до великих втрат", — Кузан

Ексклюзив

17:09 Астрологиня назвала дати, коли чекати ракетних обстрілів у лютому

16:31 Нічого святого: як пропагандисти кремля від безсилля згадують бога, а діють як сатана

Новина з фото

14:31 "Весна буде за шість тижнів", — бабак Тимко зробив традиційний прогноз

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:14 Точка неповернення наближається: як міжнародні санкції руйнують економіку росії

Ексклюзив

20:45 Від преміум-хати в Києві до камери в СІЗО: на скільки років можуть сісти скандальні секс-блогери

Ексклюзив

20:30 "Ми можемо втратити певні території, але ненадовго": астрологиня дала прогноз бойових дій у лютому

Ексклюзив

19:07 Втрати росіян у січні вдвічі побили рекорд смертей в Афганістані за 10 років: аналіз шокуючих цифр

17:25 "Вимоги часу такі, що кожна школа потребуватиме такого укриття", — у Харкові облаштували перше шкільне бомбосховище

Актуальне по темі

None 3 Лютий 13:17

Яке безоплатне лікування можуть отримати онкопацієнти: перелік послуг

None 3 Лютий 10:50

Студія "Квартал 95" презентує новий сезон сатирично-патріотичного серіалу "Бункер": коли дивитися

None 3 Лютий 12:46

Бігли по засніжених полях до Молдови: прикордонники Одещини затримали ухилянтів

None 3 Лютий 13:08

"Проведення Олімпіади опиниться під питанням": Віталій Кличко розкритикував МОК через росіян

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB