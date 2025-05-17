Незаконная вырубка деревьев в Одесской области - приговор суда

Срубленные деревья в лесу. Фото иллюстративное: zakarpattya.net.ua

В Подольском районе Одесской области трое мужчин вырубили деревья без разрешений, нанеся государству ущерб более чем на 300 тысяч гривен. Они спилили дубы и акации. Суд назначил нарушителям наказание с испытательным сроком.

Об этом в субботу, 17 мая, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

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Мужчина с поваленными деревьями. Фото: Нацполиция

Незаконная вырубка деревьев в Одесской области

По информации полицейских, жители Песчанской, Любашевской и Окнянской громад занимались незаконной вырубкой деревьев в защитных лесополосах возле сел Пужайково, Галочи и Комаровка. Без всяких разрешительных документов мужчины с помощью бензопил спилили 21 дерево — дубы и акации. Полученную древесину перевозили собственным транспортом. Все оборудование, авто и древесину правоохранители изъяли как вещественные доказательства.

Правоохранители документируют нарушения: Нацполиция

Какой ущерб нанесли нарушители

Судебная инженерно-экологическая экспертиза показала, что убытки для государства превышают 305 тысяч гривен. На основании собранных доказательств мужчин обвинили в незаконной порубке леса и перевозке древесины, что нанесло значительный ущерб.

Бензопила, которой мужчины рубили деревья. Фото: Нацполиция

Какое наказание за вырубку деревьев

Суд назначил жителям Песчанской и Любашевской общин наказание в виде 3,5 года лишения свободы с испытательным сроком - полтора и один год соответственно. Житель Окнянской громады приговорен к одному году пробационного надзора. Он также должен пройти программу "Изменение прокриминального мышления".

Всем троим придется компенсировать нанесенный государству ущерб. Незаконно срубленную древесину передали общинам, а часть вещественных доказательств — конфисковали в пользу государства.

Напомним, мы сообщали можно ли украинцам рубить сухостой в посадке. Также писали, что в Барвенковском районе Харьковской области мужчина незаконно рубил деревья в лесу.