Незаконна вирубка дерев в Одеській області — вирок суду

Зрубані дерева у лісі. Фото ілюстративне: zakarpattya.net.ua

У Подільському районі Одещини троє чоловіків вирубали дерева без дозволів, завдавши державі збитків на понад 300 тисяч гривень. Вони спиляли дуби й акації. Суд призначив порушникам покарання з іспитовим терміном.

Про це у суботу, 17 травня, повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

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Незаконна порубка дерев на Одещині

За інформацією поліцейських, жителі Піщанської, Любашівської та Окнянської громад займалися незаконною вирубкою дерев у захисних лісосмугах біля сіл Пужайкове, Галочі та Комарівка. Без жодних дозвільних документів чоловіки за допомогою бензопил спиляли 21 дерево — дуби та акації. Отриману деревину перевозили власним транспортом. Усе обладнання, авто та деревину правоохоронці вилучили як речові докази.

Правоохоронці документують порушення. Фото: Нацполіція

Яких збитків завдали порушники

Судова інженерно-екологічна експертиза показала, що збитки для держави перевищують 305 тисяч гривень. На підставі зібраних доказів чоловіків звинуватили у незаконній порубці лісу та перевезенні деревини, що завдало значної шкоди.

Бензопила, якою чоловіки рубали дерева. Фото: Нацполіція

Яке покарання за вирубку дерев

Суд призначив мешканцям Піщанської та Любашівської громад покарання у вигляді 3,5 року позбавлення волі з іспитовим терміном — півтора та один рік відповідно. Жителя Окнянської громади засуджено до одного року пробаційного нагляду. Він також має пройти програму "Зміна прокримінального мислення".

Усім трьом доведеться компенсувати завдані державі збитки. Незаконно зрубану деревину передали громадам, а частину речових доказів — конфіскували на користь держави.

Нагадаємо, ми повідомляли чи можна українцям рубати сухостій в посадці. Також писали, що у Барвінківському районі Харківської області чоловік незаконно рубав дерева у лісі.