Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Завершение войны — Ким назвал сроки arrow

Завершение войны — Ким назвал сроки

18 декабря 2024 14:03
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Ким спрогнозировал, когда завершится война
Начальник Николаевской ОВА Виталий Ким. Фото: Новини.LIVE
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Активные боевые действия в Украине могут завершиться весной 2025 года. По крайней мере, так считает начальник Николаевской ОВД Виталий Ким.

Об этом в интервью изданию "Новости-N" сообщил сам глава Николаевской области.

Читайте также:

"Я хочу верить, что примерно с января по март. Ну, пусть будет не до марта, а до апреля. В этом промежутке, с января по апрель", — цитирует издание слова Виталия Кима.

Другие прогнозы по завершению войны

Отметим, что The New York Times считает, что 2025 год стал бы годом мирных переговоров независимо от того, кто одержал бы победу на президентских выборах в США. По мнению обозревателя издания Джулиана Барнса, главной причиной этого является нехватка войск у обеих сторон и все большие сложности с мобилизацией дополнительных резервов.

Также премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что мирные переговоры по войне в Украине могут начаться этой зимой. Польша планирует активно участвовать в потенциальных переговорах, поскольку возглавит Евросоюз по принципу ротационного председательства.

Напомним, Новини.LIVE расспрашивали одесситов, как они видят завершение войны. Также мы сообщали, готова ли РФ к переговорам и на что способно санкционное давление Евросоюза.

война переговоры Николаев Николаевская область Виталий Ким

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

18:31 В Николаеве для больниц просят льготы — какие именно

18:26 Орбан резко ответил на слова Зеленского о перемирии на Рождество

Text

18:26 Горячая линия Минобороны не работает — Фриз о скандале в 211 ПМБр

18:23 Без осадков, но с "сюрпризом" — какая погода на Киевщине завтра

18:10 Будет ли субсидия, если получить Нацкешбек и Зимову єПідтримку

Эти цифры возмутят — сравнение минимальных зарплат в Украине и ЕС - 80x80

Эти цифры возмутят — сравнение минимальных зарплат в Украине и ЕС

18:06 В Европе говорят об отправке войск в Украину, — СМИ

18:02 Предупреждают об опасности — какой будет погода в Харькове завтра

17:58 Полицейским в Украине предоставляют немало льгот — список

17:57 Новые условия — как оформить пенсионное удостоверение в Украине

17:51 Зеленский впервые рассказал, чем займется после окончания войны

18:31 В Николаеве для больниц просят льготы — какие именно

18:26 Орбан резко ответил на слова Зеленского о перемирии на Рождество

18:23 Без осадков, но с "сюрпризом" — какая погода на Киевщине завтра

18:10 Будет ли субсидия, если получить Нацкешбек и Зимову єПідтримку

18:06 В Европе говорят об отправке войск в Украину, — СМИ

Эти цифры возмутят — сравнение минимальных зарплат в Украине и ЕС - 80x80

Эти цифры возмутят — сравнение минимальных зарплат в Украине и ЕС

18:02 Предупреждают об опасности — какой будет погода в Харькове завтра

17:58 Полицейским в Украине предоставляют немало льгот — список

17:57 Новые условия — как оформить пенсионное удостоверение в Украине

17:51 Зеленский впервые рассказал, чем займется после окончания войны

17:48 Казни пленных — Лубинец назвал количество случаев с 2022 года

07:15 Вы удивитесь — сравнение цен на продукты в Грузии и в Украине

06:40 Цены на медь снова растут — цены на цветные металлы в декабре

06:25 Старейте за границей — сравнение пенсий в Украине и странах ЕС

17 декабря 2024
Эксклюзив

22:37 Когда одесситы планируют отмечать Рождество — опрос

06:41 Украинцы массово жалуются на махинации в системе Helsi

06:40 Цены на чермет изменились — сколько стоит 1 кг лома в Украине

Эксклюзив

06:37 Цены на елки в Одессе — насколько подорожал символ Нового года

06:15 Эти цифры возмутят — сравнение минимальных зарплат в Украине и ЕС

16 декабря 2024

06:40 Золото стремительно дорожает — цены на драгметаллы в декабре

15 декабря 2024

07:25 Вы состаритесь — сколько лет нужно собирать на жилье в Украине

Text

18:26 Горячая линия Минобороны не работает — Фриз о скандале в 211 ПМБр

Text

17:50 Заявление Зеленского и скандал с Бойко — эфир Вечір.LIVE

Text

16:16 Скандал в 211-й бригаде и коррупция МСЭК — интервью с Подоляком

Text

15:50 Фриз объяснила, будут ли хранить данные военных 75 лет

Text

13:05 Ясько ответила, что будет с украинцами на ВОТ после войны

Эти цифры возмутят — сравнение минимальных зарплат в Украине и ЕС - 80x80

Эти цифры возмутят — сравнение минимальных зарплат в Украине и ЕС

Text

13:00 Срочное заявление Зеленского о переговорах — эфир День.LIVE

Text

12:10 В 3 ОШБр отреагировали на штрафы волонтерам за передачу авто

Text

11:34 Горбенко ответил, для чего Украине множественное гражданство

Text

11:12 Нардеп объяснил, каким может быть онлайн-голосование на выборах

Text

08:00 Встреча Зеленского с Туском во Львове — эфир Ранок.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:20 Снимите головной убор — какой штраф за езду водителя в шапке

6 декабря 2024

20:00 Мобилизация мужчин 50+ — кого не будут брать в армию

14 декабря 2024

04:30 Сколько продлится мобилизация в 2025 году — уже есть информация

6 декабря 2024

16:16 Фьюри внезапно отменил бой и хочет найти лучшего соперника

8 декабря 2024

19:20 Военная форма не для всех — какие штрафы грозят украинцам

9 декабря 2024

14:12 Заготовка дров — можно ли собирать сухостой на обочине дороги

13 декабря 2024

12:07 Тысяча от Зеленского — можно ли потратить в супермаркете

8 декабря 2024

08:45 Льготы для пенсионеров — что изменится в 2025 году

6 декабря 2024

10:16 Арендатор сможет стать владельцем жилья — что готовят украинцам

12 декабря 2024

18:26 В НАТО назвали количество потерь в войне в Украине