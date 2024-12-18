Ким спрогнозировал, когда завершится война

Начальник Николаевской ОВА Виталий Ким. Фото: Новини.LIVE

Активные боевые действия в Украине могут завершиться весной 2025 года. По крайней мере, так считает начальник Николаевской ОВД Виталий Ким.

Об этом в интервью изданию "Новости-N" сообщил сам глава Николаевской области.

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"Я хочу верить, что примерно с января по март. Ну, пусть будет не до марта, а до апреля. В этом промежутке, с января по апрель", — цитирует издание слова Виталия Кима.

Другие прогнозы по завершению войны

Отметим, что The New York Times считает, что 2025 год стал бы годом мирных переговоров независимо от того, кто одержал бы победу на президентских выборах в США. По мнению обозревателя издания Джулиана Барнса, главной причиной этого является нехватка войск у обеих сторон и все большие сложности с мобилизацией дополнительных резервов.

Также премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что мирные переговоры по войне в Украине могут начаться этой зимой. Польша планирует активно участвовать в потенциальных переговорах, поскольку возглавит Евросоюз по принципу ротационного председательства.

Напомним, Новини.LIVE расспрашивали одесситов, как они видят завершение войны. Также мы сообщали, готова ли РФ к переговорам и на что способно санкционное давление Евросоюза.